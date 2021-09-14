Реготделение ЛДПР в Алтайском крае опубликовало программу, с которой пойдёт на выборы в региональное Заксобрание. Документ был принят после предварительного обсуждения в местных отделениях партии, а также анализа и обработки наказов граждан.

"Мы стремились, чтобы каждый пункт был понятен нашим избирателям, и они бы увидели в нём отклик на свои обращения к депутатам, – подчёркивает лидер краевого отделения партии Владимир Семёнов. – Потому что бездумно надёргать лозунгов и обещаний – не наш путь. Все положения нашей программы появились после того, как наши депутаты собирали пожелания, жалобы, просьбы избирателей, занимались их отработкой и в итоге нашли пути решения поступавших вопросов".

Программа ЛДПР носит ярко выраженный социальный характер и включает семь пунктов: "Социальная политика", "ЖКХ", "Бизнес и инвестиции", "Село", "Земля и строительство", "Здоровье" и "Образование".

Как отметил Семёнов, региональная программа ЛДПР – постоянно действующий документ: "Это не значит, что мы подсуетились перед выборами и быстренько что-то "нарисовали". Наша программа появилась с момента работы регионального отделения партии. Перед каждыми выборами наши депутаты высказывают свои соображения: какие пункты, может быть, стали не слишком актуальны, а какие – напротив, требуют более острых формулировок".

Данную программу корректировали с учётом сложностей, вызванных пандемией коронавируса. В частности, раздел "Здоровье" содержит положение о необходимости перехода на стопроцентное федеральное финансирование системы здравоохранения, а также содержит требование бесплатно вакцинировать граждан и обеспечивать их медпрепаратами в период эпидемий. В разделе "Бизнес и инвестиции" предлагается списать все долги предприятиям малого бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии.

По словам руководителя краевого отделения ЛДПР, в "ковидный" период госструктуры не выполняли свои функции, обозначенные в Конституции: "Мы требуем от власти, прежде всего, соблюдать основной закон страны, поправки в который были внесены в прошлом году и закрепили социальный характер нашего государства. Потому что в период общей беды вдруг оказалось, что государство попросту бросает людей на произвол судьбы, что просто недопустимо!"

Владимир Семёнов уверен, что самой больной проблемой для края является отток молодёжи и работоспособных кадров. "Это красной нитью проходит сквозь нашу программу. Если у нас будет много молодых, желающих трудиться, граждан – мы сможем решить самые большие задачи. Нужно чтобы у нас в регионе повышалось благосостояние живущих. Тогда и уезжать никто не захочет. С этим наша партия идёт на выборы и, уверен, избиратели нас поддержат!" – подчеркнул глава краевого отделения ЛДПР.

Ознакомиться с программой регионального отделения партии можно здесь.

Изготовлено силами и за счёт средств избирательного объединения "Алтайское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России". Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, Чкалова, 57, помещение Н11. ИНН: 2223021015. Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 20.08.2021 г.