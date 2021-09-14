Вторник, 14 Сентябрь, 18:17

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 85,99
14°


6312185 +23508
Обь
59см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Алтайские либерал-демократы представили свою партийную предвыборную программу

, ИА "Амител"
Основные положения документа имеют ярко выраженную социальную направленность
Фото: altai.ldpr.ru

Фото: altai.ldpr.ru

Реготделение ЛДПР в Алтайском крае опубликовало программу, с которой пойдёт на выборы в региональное Заксобрание. Документ был принят после предварительного обсуждения в местных отделениях партии, а также анализа и обработки наказов граждан.

"Мы стремились, чтобы каждый пункт был понятен нашим избирателям, и они бы увидели в нём отклик на свои обращения к депутатам, – подчёркивает лидер краевого отделения партии Владимир Семёнов. – Потому что бездумно надёргать лозунгов и обещаний – не наш путь. Все положения нашей программы появились после того, как наши депутаты собирали пожелания, жалобы, просьбы избирателей, занимались их отработкой и в итоге нашли пути решения поступавших вопросов".

Программа ЛДПР носит ярко выраженный социальный характер и включает семь пунктов: "Социальная политика", "ЖКХ", "Бизнес и инвестиции", "Село", "Земля и строительство", "Здоровье" и "Образование".

Как отметил Семёнов, региональная программа ЛДПР – постоянно действующий документ: "Это не значит, что мы подсуетились перед выборами и быстренько что-то "нарисовали". Наша программа появилась с момента работы регионального отделения партии. Перед каждыми выборами наши депутаты высказывают свои соображения: какие пункты, может быть, стали не слишком актуальны, а какие – напротив, требуют более острых формулировок".

Данную программу корректировали с учётом сложностей, вызванных пандемией коронавируса. В частности, раздел "Здоровье" содержит положение о необходимости перехода на стопроцентное федеральное финансирование системы здравоохранения, а также содержит требование бесплатно вакцинировать граждан и обеспечивать их медпрепаратами в период эпидемий. В разделе "Бизнес и инвестиции" предлагается списать все долги предприятиям малого бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии.

По словам руководителя краевого отделения ЛДПР, в "ковидный" период госструктуры не выполняли свои функции, обозначенные в Конституции: "Мы требуем от власти, прежде всего, соблюдать основной закон страны, поправки в который были внесены в прошлом году и закрепили социальный характер нашего государства. Потому что в период общей беды вдруг оказалось, что государство попросту бросает людей на произвол судьбы, что просто недопустимо!"

Владимир Семёнов уверен, что самой больной проблемой для края является отток молодёжи и работоспособных кадров. "Это красной нитью проходит сквозь нашу программу. Если у нас будет много молодых, желающих трудиться, граждан – мы сможем решить самые большие задачи. Нужно чтобы у нас в регионе повышалось благосостояние живущих. Тогда и уезжать никто не захочет. С этим наша партия идёт на выборы и, уверен, избиратели нас поддержат!" – подчеркнул глава краевого отделения ЛДПР.

Ознакомиться с программой регионального отделения партии можно здесь.

Изготовлено силами и за счёт средств избирательного объединения "Алтайское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России". Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, Чкалова, 57, помещение Н11. ИНН: 2223021015. Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 20.08.2021 г.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.09.2021 11:21
Виктор

И что же делать?

14.09.2021 12:07
- гость -

Это разве программа? Где десяточка голосовательская или пятнашечка (если мусор)?

14.09.2021 13:51
- гость -

Программа за неделю до ввборов только готова??

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
18:08
В Камне-на-Оби реконструировали Мемориал Славы, построенный полвека назад 0
17:49
Шукшинский фестиваль проведут на Алтае без красных дорожек и гуляний в Сростках 0
17:31
200 миллионов на дороги каждый год. Томенко посетил Рубцовск с рабочей поездкой 0
17:21
Следователи заинтересовались сообщениями о пьяном враче из бийской больницы 0
17:03
"Ростелеком" вместе с партнёрами поздравил барнаульцев с Днём города 0
16:59
Сына бывшего замглавы Барнаула Демина подозревают в угрозах оперативнику ФСБ 6
16:44
Песков рассказал о результате теста на коронавирус у Путина 6
16:27
В Барнауле почти закончили ремонт Старого моста 8
16:09
Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении 30
15:57
На подготовку к отопительному сезону в Барнауле потратят более двух миллиардов рублей 0
15:36
100 новых автобусов получат школы Алтайского края 4
15:21
В США объяснили, почему не хотят воевать с Россией 12
15:05
Недостроенную восьмиэтажную гостиницу собираются продавать в Барнауле 6
14:51
Россияне рассказали о желаемом размере зарплаты 11
14:36
СК проверяет бийскую школу, где ученица случайно распылила перцовый баллончик 5
14:21
В Бога не верят. В РПЦ назвали причину плохих результатов российских футболистов 11
14:04
Избирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты АКЗС Александра Попова 2
13:52
Новосибирских избирателей пригласили в гей-бар на встречу с кандидатом-коммунистом 4
13:37
232 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 0
13:22
Соцсети: в Бийске пьяный хирург проколол щеку человеку, пострадавшему в ДТП 22
13:08
Владимир Путин наградил алтайского паралимпийца Романа Жданова орденом Дружбы 0
12:41
Правда ли, что в России хотят начать выдавать кредиты по водительским правам? 0
12:21
Met Gala 2021. Сногсшибательные костюмы главного бала модников Голливуда 0
12:01
И подарки, и тест-драйв: как прошла презентация нового Subaru Outback в автоцентре "Реал" 0
11:54
Жители Алтайского края смогут получить компенсацию за подключение домов к газу 2
11:41
Соцсети: в алтайском селе предвыборную агитацию наклеили на стелу памяти героев ВОВ 11
11:22
В Барнауле отец и сын украли металлолом на 16 тысяч рублей и попались полиции 10
11:07
Алтайские либерал-демократы представили свою партийную предвыборную программу 3
10:51
В Минпросвещения объяснили, как могла появиться ссылка на порно в учебнике английского 8
10:41
Уголовное дело завели против жены бывшего вице-мэра Демина из-за её высказываний в суде 36
10:23
"Прожиточный мизер". Депутат Госдумы о том, как повысить социальное благополучие 2
10:06
Компьютерная академия "Шаг" приглашает на открытый урок по языку программирования C++ 0
09:49
Секс-просвет. Родители школьников в Барнауле нашли в учебнике английского ссылку на порно 27
09:32
В России предложили ввести три дня отдыха после вакцинации 12
09:16
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 сентября 0
09:01
Рак груди – не приговор: как врачи возвращают здоровье и красоту в ходе одной операции 0
08:45
В Республике Алтай выявили 28 новых случаев COVID-19 0
08:28
Жёстко или нет. Почему приговор вице-мэру Барнаула вызвал негодование у родственников 26
08:12
Рубль вновь стал одной из самых популярных валют в мире 7
07:56
В Госдуме предложили заменить мигрантов выпускниками девятых классов 20
07:39
Министр не помог. Алтай пока не получит денег на новый корпус для онкодиспансера 3
07:21
Алтай впереди. Как в Барнауле прошли всероссийские соревнования по гребле
Гребцы Алтайского края выиграли командный зачёт всероссийских соревнований памяти Константина Костенко
07:02
Город, говори! Подслушиваем прошлое Барнаула 5
06:53
Отвязали от ОСАГО, потом решили вообще упразднить? Правда ли, что техосмотр хотят отменить 22
06:35
Внук создателя советской ракеты рассказал о попытке Маска купить технику в России 14
06:22
Врач рассказал, как быстро вылечиться от ОРВИ 0
06:02
Дожди и порывистый ветер: о погоде в Алтайском крае 14 сентября 1
23:59
Такой день. Рост продуктовой корзины в Алтайском крае и отключение горячей воды в Барнауле 0
23:18
Губернатор Забайкальского края не дождался ни одной маршрутки на остановке 5
22:33
Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить дела против пятерых российских судей 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.