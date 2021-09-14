Компьютерная академия "Шаг" приглашает на открытый урок по языку программирования C++

Компьютерная академия "Шаг" в Барнауле открывает набор взрослых на профессиональное обучение. Учиться здесь может любой желающий независимо от возраста и базового образования – специалистов готовят с нуля. Старт очередного потока запланирован на осень 2021 года.

Академия специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. Компьютерная академия "Шаг" работает в 22 странах мира, поэтому качество и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Обучение строится в большей степени на практических задачах – почти 100% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели учебного заведения – профессионалы из IT-индустрии – передают ученикам свой опыт и рассказывают о том, о чём не пишут в учебниках.

Все обучающиеся обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс обучения был системным даже тогда, когда слушатель курса по каким-либо причинам не смог посетить занятия.

Для тех, кто хочет поближе познакомиться с академией "Шаг", 18 сентября в 13:30 пройдёт бесплатный пробный урок по программированию на языке С ++. На открытом уроке вы рассмотрите:

тонкости языка C++, сферы использования и его преимущества;

почему стоит начать с C++;

место С++ в backend разработке;

практическое применение языков семейства С и решение поставленной задачи написанием работающей программы.

С++ применяется в веб-программировании, сфере компьютерной безопасности, для машинного обучения и во многих других областях. Специалист, владеющий С++, будет востребован в самых разных IT-направлениях.

Все гости мероприятия смогут получить индивидуальные консультации по схемам обучения, пройти вступительное тестирование и получить скидку на курс. Предварительная запись обязательна.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp 906-966-5347