Более 18 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 18 178 – до 7 158 248. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2022 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+805) и Московской области (+758). В Алтайском крае выявили ещё 233 случая ковида.

Выздоровели за весь период 6 402 126 человек, в том числе 12 469 – за последние сутки.

Скончались ещё 719 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 193 468 летальных случаев.