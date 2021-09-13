Более 18 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 18 178 – до 7 158 248. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2022 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+805) и Московской области (+758). В Алтайском крае выявили ещё 233 случая ковида.
Выздоровели за весь период 6 402 126 человек, в том числе 12 469 – за последние сутки.
Скончались ещё 719 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 193 468 летальных случаев.
Комментарии
А в Австралии арестовали человека нарушившего масочный режим, надели на него наручники и он умер.
Вопрос: Интересно какой бы вой подняла, так называемая прогрессивная общественность, если бы полиция в России себя так повела?
Но совершенно уверен, что мы не увидим никакой реакции об этом инциденте не только в популярной на западе прессе. Известные правозащитные организации так же закроют рот на замок. На местном телевидении репортаж появился, скорее всего, только потому, что пострадавший выходец с Ближнего Востока.
Смотрим:
В Австралии арест нарушителя масочного режима завершился инфарктом