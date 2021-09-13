Правительство поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра в России

Правительство России поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По мнению главы правительства, эта инициатива позволит освободить автовладельцев от процедуры, которая не всегда является эффективной, пишет ТАСС.

"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", – отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что инициативу об отмене обязательного техосмотра для физлиц поддержала правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.