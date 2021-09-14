Врач рассказал, как быстро вылечиться от ОРВИ

Противовирусные препараты не всегда помогают организму справиться с ОРВИ. Однако ускорить выздоровление от простуды можно самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, для этого нужно принимать укрепляющий иммунитет витамин D, высыпаться, есть здоровую пищу и временно отказаться от алкоголя. Пренебрежение этими правилами и слишком раннее возвращение к активной жизни может, напротив, замедлить выздоровление.

"При вирусных заболеваниях очень часто у нас снижается уровень лейкоцитов (клеток, задачей которых является борьба с инфекцией, – прим. ред.) в крови. Поэтому если человек начинает "скакать" и переохлаждаться, когда ещё не поправился как следует, то он поверх вирусной инфекции может "хватануть" бактериальную. Это сразу усложнит ситуацию", – пояснил врач.

Хухрев подчеркнул, что заболевшему некоторое время лучше находиться в покое, пока организм идёт на поправку.