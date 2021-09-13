В России появится шоу, где люди будут выбирать себе партнёра по гениталиям

На одной из онлайн-платформ появится шоу, участники которого будут выбирать себе партнёра по гениталиям. Об этом сообщает "СтарХит".

"Чтобы попасть на съёмки, все проходили кастинг, заранее демонстрировали продюсерам товар, так сказать, "лицом". Не для стеснительных и закомплексованных точно, хотя, слышал, есть и неординарные причины прихода на проект", – рассказал один из участников программы.

Отмечается, что главный герой передачи сможет сначала рассмотреть ноги участников, а затем ему покажут их гениталии. Верхняя половина тела будет скрыта до того момента, пока он не определится с выбором.

Вести шоу будет певица Анна Седокова.