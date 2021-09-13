В России появится шоу, где люди будут выбирать себе партнёра по гениталиям

На одной из онлайн-платформ появится шоу, участники которого будут выбирать себе партнёра по гениталиям. Об этом сообщает "СтарХит".
"Чтобы попасть на съёмки, все проходили кастинг, заранее демонстрировали продюсерам товар, так сказать, "лицом". Не для стеснительных и закомплексованных точно, хотя, слышал, есть и неординарные причины прихода на проект", – рассказал один из участников программы.
Отмечается, что главный герой передачи сможет сначала рассмотреть ноги участников, а затем ему покажут их гениталии. Верхняя половина тела будет скрыта до того момента, пока он не определится с выбором.
Вести шоу будет певица Анна Седокова.
Комментарии
Совсем с ума сошли? Где у нас цензура? А потом удивляемся, почему культура ниже плинтуса и беременный в 16... И министерству культуры это до фонаря - они вообще в курсе что происходит в стране?? Превращение человека в животных в явном виде. Журналисты - вам все равно???
Дурдом !
Хоть бы КПРФ к власти пришли, да разогнали эту помойку на ТВ
Это копия западного шоу. Интересно, что у нас оттуда берут самое "лучшее".
Но что толку на зеркало пенять, не авторы виноваты, зрители сами хотят смотреть такое.
На ютубе, например: человек блюет на камеру - 3 млн подписчиков. Человек собирает электронный микроскоп - 10 тыс подписчиков.
Фейк. Встряска перед выборами.
Вот, ко всему уже на ТВ привыкли.
Но это будет уже слишком.
Ничего святого в головах у тех, кто первый туда припрется.
Голову поверните на родную страну.
Довольно уже на запад смотреть. Сыты.
Норм. Почти как выборы единой россии - они гражданам гениталии, а те за них голосуют.
Запретить и выслать всех причастных сроком на 50 лет