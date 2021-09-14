Министр не помог. Алтай пока не получит денег на новый корпус для онкодиспансера

Решение о выделении федеральных средств на строительство нового хирургического корпуса краевого онкодиспансера пока не принято, рассказали amic.ru в региональном Минздраве. Ведомство уже не первый месяц ведёт переговоры с Министерством здравоохранения РФ, но соглашения пока не добилось. Не помог и визит министра Михаила Мурашко, который 11 сентября посетил несколько барнаульских медучреждений.

Онкоцентр "Надежда" стал одним из пунктов, где побывал Мурашко. Специалисты краевого Минздрава за закрытыми дверями обсудили с министром вопрос строительства корпуса. Но твёрдого согласия от федерального чиновника добиться не удалось, пояснили в пресс-службе ведомства. Впрочем, и твёрдого отказа в крайздраве не получили. В ведомстве подчеркнули, что выделение федеральных средств на такой проект – долгий и сложный процесс.

Что за корпус хотят построить?

Напомним, региональный Минздрав уже не первый год планирует возвести в Барнауле современный хирургический корпус с операционно-реанимационным блоком для краевого онкодиспансера. Сейчас операции проводят в здании, построенном ещё в 1969 году.

В марте 2021 года, во время визита в Барнаул премьер-министра Михаила Мишустина, о проблеме заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он попросил председателя правительства выделить региону деньги на строительство корпуса. По оценкам губернатора, объект обойдётся примерно в 3,5-4 млрд рублей. Но решение в федеральном центре так и не приняли.

Позднее, в апреле 2021 года, вопрос вновь поднял глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов на одной из своих пресс-конференций. Он подчеркнул, что новый корпус – принципиально важный шаг по модернизации онкослужбы на Алтае. По словам чиновника, у краевых властей уже даже есть проект и понимание, как будет выглядеть здание. Министр также рассказал о встрече со специалистами Российского онкологического научного центра, которые должны были донести краевые планы до федерального Минздрава. Но и тогда никаких новостей из Москвы не поступило.

Вопрос остался открытым и сейчас. В алтайском Минздраве подчеркнули, что намерены вести переговоры и дальше, чтобы за счёт краевых и федеральных средств всё же начать строительство. На возведение корпуса, по предварительным оценкам, может уйти около трёх лет.