Путин допустил, что уйдёт на карантин по коронавирусу

Президент России Владимир Путин допустил, что скоро может уйти на карантин. Как сообщает РИА Новости, в его окружении многие заразились коронавирусом.

О возможном карантине глава государства рассказал на встрече с паралимпийцами. Путин отметил, что врачи сейчас изучают ситуацию с ростом заболеваемости.

"Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг", – заявил президент.

Напомним, что во время прямой линии Путин сообщил, что привился "Спутником V". Через 20 дней после второго укола у президента взяли кровь, анализы показали высокий уровень защиты от коронавируса.