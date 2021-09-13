Путин допустил, что уйдёт на карантин по коронавирусу

Президент России Владимир Путин допустил, что скоро может уйти на карантин. Как сообщает РИА Новости, в его окружении многие заразились коронавирусом.
О возможном карантине глава государства рассказал на встрече с паралимпийцами. Путин отметил, что врачи сейчас изучают ситуацию с ростом заболеваемости.
"Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг", – заявил президент.
Напомним, что во время прямой линии Путин сообщил, что привился "Спутником V". Через 20 дней после второго укола у президента взяли кровь, анализы показали высокий уровень защиты от коронавируса.
Комментарии
Что ж такое, больные в окружении, пусть всех на карантин.
Безобразие какое-то президента,не дай бог, заразили.
И так в мире не спокойно.
Дел полно, время совсем нет на всякие болезни.
Берегите нашего президента!
что ему переживать, он же привит чудо-вакциной
окружение привито только для отчета? Или после выборов побухать собрался?
в пандемию запрещено прививать-все врачи знают про это.
Вот это и есть яркий пример и доказательство никчемности нашей власти. Идет довольно жесткая прививочная компания. Из каждого утюга нас уговаривают прививаться. И это правильно!
Так почему-же при дворе творится такое безобразие? Почему-же не все вельможи привиты? По логике все придворные, близко роящиеся возле президента, должны быть привиты в первую очередь!
13.09.2021 21:01
гость
в пандемию запрещено прививать-все врачи знают про это.
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Ты врёшь.
В пандемию как раз и НАДО прививать.