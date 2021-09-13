Наркоман на Toyota в Алтайском крае сбил трёх девочек на велосипедах

Следственные органы Каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю приняли к производству уголовное дело по факту ДТП в Тюменцевском районе, в котором пострадали три малолетние девочки.

По данным следствия, 22 августа 2021 года в селе Вылково Тюменцевского района 46-летний водитель на автомобиле Toyota Caldina не справился с управлением и наехал на двигающихся по обочине дороги на велосипедах трёх девочек 8 и 11 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

От полученных травм восьмилетняя потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Результаты экспертизы показали, что обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.