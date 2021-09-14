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Жёстко или нет. Почему приговор вице-мэру Барнаула вызвал негодование у родственников

, ИА "Амител"
Несдержанность близких Сергея Демина может привести к возбуждению ещё одного уголовного дела
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Приговор по уголовному делу бывшего заместителя мэра Барнаула Сергея Демина (он получил девять лет колонии строгого режима за взятку) до сих пор продолжают обсуждать. И дело тут не только в чрезмерной жестокости наказания, как полагают родственники Демина. Слишком эмоциональная реакция жены и сына обвиняемого, их выпады в сторону суда и гособвинения теперь могут привести ещё к одному уголовному делу.

Мягче Долговой и почти как у Денисова

Приговор экс-вице-мэру Барнаула Сергею Демину по делу о взятке, вынесенный 10 сентября, оказался максимально жёстким среди аналогичных коррупционных дел в Алтайском крае. Причём наказание суд вынес сразу по двум эпизодам: в одном случае – за взяточничество в крупном размере, а в другом – в особо крупном. За первый эпизод Демину дали семь лет лишения свободы, за второй – восемь. Путём частичного сложения наказания получилось девять лет (плюс штраф 15 млн рублей и запрет на четыре года занимать госдолжности), хотя прокуратура настаивала и вовсе на 11.

Кроме того, у семьи Демина арестовали имущество на 17,5 млн рублей, в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser, прицеп, снегоход, нежилые помещения, машино-места. Оставили только коттедж в Барнауле.

За последние годы столь жёстких приговоров в регионе почти не было. Относительно похожий срок суд назначил экс главному следователю УМВД Барнаула Андрею Арестову – восемь с половиной лет. Если же ориентироваться только на чиновников, то схожий по строгости вердикт несколько лет назад получил замгубернатора, начальник Главобразования Алтайского края Юрий Денисов – восемь с половиной лет. Во всех этих делах речь идёт о коррупции и взяточничестве. А вот ещё один барнаульский вице-мэр – Александр Алексеенко – "ограничился" пятью годами колонии строгого режима за взятку.

Особенно контрастно на фоне наказания Демина выглядят недавние вердикты суда в отношении бывшего "социального" вице-губернатора Ирины Долговой и представителя губернатора и правительства края в АКЗС Стеллы Штань. Долгова получила три года условно за причинённый ею ущерб бюджету на сумму более чем 300 тысяч рублей. Данные действия квалифицировали как превышение служебных полномочий. Штань за мошенничество получила всё те же три года условно, при этом вину она признала полностью, а ущерб в 14 млн – возместила.

А вот в деле алтайского онкодиспансера, которое продолжалось несколько лет, вердикты оказались намного суровее. Речь идёт о взятках на общую сумму 20 млн рублей. Каждая из трёх фигуранток – замглавврача, главная медсестра и руководитель контрактного отдела – получили от восьми до восьми с половиной лет и штрафы по несколько миллионов рублей.

Если сравнивать сроки наказания Демина, Арестова, Денисова и управленцев из онкоцентра, то в целом они оказались сопоставимыми, возмездие за коррупцию и взятки в каждом случае было почти максимально жёстким.

"Никто даже и доли правды не знает"

Сам Демин вердикт суда воспринял относительно спокойно. А вот жена и сын экс-чиновника от негодования принялись оскорблять судью и прокурора. Теперь за это они могут понести наказание – вплоть до уголовного. Досталось, кстати, от семьи Деминых и адвокатам: "На вашу работу г... наложили целую кучу за полтора года, а вы молчите", – прокомментировала происходящее супруга осуждённого, Ольга Демина.

Родственники уже дали понять, что намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции и готовы пойти дальше – вплоть до Верховного суда. По ходу судебного процесса они уже успели обвинить журналистов, освещавших финальное заседание, в некомпетентности. По мнению родственников, посетить всего три заседания из нескольких десятков недостаточно, для того чтобы составить объективную картину происходящего.

Дело, по мнению защиты, было целиком сфабриковано, и в нём есть множество нестыковок. Сам Сергей Демин ранее в суде заявлял, что столкнулся с потерей некоторых важных документов, которые могли бы стать аргументами в его пользу. Он уверен, что его оговорил бывший директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков.

"Тут дело не в том, что считает семья, виновен или нет, а в том, что никто даже и доли правды не знает и не присутствовал на всех судах, а выводы делают такие, "потому что коррупция и чиновник". А кто-то из вас задумывался о наших судьях, ФСБ, прокуратуре? Как они делают свою работу?" – такой комментарий оставил один из родственников Демина под постом в соцсетях.

И хотя он не стал подробно рассказывать о событиях вокруг уголовного дела бывшего вице-мэра, всего несколько приведённых фактов дают основания предполагать, что возможно, не всё в этом процессе оказалось так однозначно, как это трактовали следствие и суд.

"А вам и вашей семье когда-нибудь угрожали? Когда-нибудь лезли в дом, раскидывали вещи вашего маленького ребёнка, ломали мебель, рылись в трусах и прокладках, провоцировали? Когда-нибудь забирали ваши доказательства, удаляли ваши данные из телефонов и компьютеров, забирали ваши документы из больницы, о том, что вы больны, чтобы вас не отпустили из-за этого из СИЗО, и сочиняли свои грязные фальшивые доказательства? Когда-нибудь угрожали свидетелям, чтобы вас оговаривали? Когда-нибудь просили сдать кого-нибудь повыше, чтобы скостить вам срок и т.д. Просто никто не знает, что происходит на самом деле, ведь все думают, что если ты чиновник – значит, вор. А если человек работал не всю жизнь чиновником, да ещё и не один в семье он работал? За 35 лет совместной жизни можно не только на дом и машину в кредит заработать. Где справедливость тогда вообще? – задаёт риторический вопрос автор комментария. – Вы живёте поверхностно. Но вы никогда не узнаете, каково это, пока не проснётесь из-за очень плохих новостей, никогда по-настоящему не узнаете, что ощущают другие, пока это не случится с вами".

Amic.ru готов предоставить слово семье Сергея Демина и его адвокатам, чтобы показать читателям иную точку зрения на уголовное дело бывшего барнаульского вице-мэра.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.09.2021 08:38
- гость -

А вот как удавалось Герасимович занимать эту должность большое количество времени и не попасть в подобную ситуацию? Опыт?

14.09.2021 08:46
Гость

Amic, а что мешало посещать все заседания и освещать их у себя?

14.09.2021 08:53
Мимопроходящий

В России вся лестница власти, каждая её ступенька, от директора бани и до президента коррумпирована. Всем место на нарах. Но для поддержания мифа о борьбе с коррупцией вся эта шобла периодически назначает одного из своих сакраментальной жертвой. Жертва, естественно, недовольна.

14.09.2021 09:02
nik

всех кто так "работал" сначала надо к стенке, а потом только смотреть кто невиноувен
Вопрос о капитале и его увеличении с использоваием административного ресурса

14.09.2021 09:05
- гость -

В своё время на сайте РАПСИ просмотрел (когда он лайн,когда в записи)все судебные заседания по "кировскому лесу" Навального и Офицерова.Вёл дело судья Блинов,подсудимые "обложились" четырьмя адвокатами.Не осталось абсолютно никакого сомнения,что эти двое жулики и воры и что осудили их правильно.Однако некоторые так называемые оппозиционные журналисты лепят горбатого,вознося его как "мощного политика",который за правду пострадал).А затем,будучи юристом,"борец с коррупцией" "заработал" десятки миллионов бабок у коммерческой организации,всего лишь подмахнув несколькими подписями.

14.09.2021 09:07
- гость -

14.09.2021 08:53
Мимопроходящий ...от директора бани и до президента коррумпирована...

А тем, кому в силу полной никчёмности, не досталось даже места директора завалящей бани, остаётся корчить из себя борцов с рыжимом и вбрасывать дерьмо на вентилятор.

14.09.2021 09:15
- гость -

Тебя посодют, а ты не воруй. Весь пафос материала заключается в том, что "все воруют, а посадили нашего". Напомню народную мудрость - садят не того, кто ворует, а того, кто попался. Поэтому чтобы не сесть, не нужно воровать. Живите по средствам - не в коттедже,а в трёхкомнатной квартире, ездите на корейце, а не на крузере, и отдыхайте в Турции. Тогда ваши расходы будут соответствовать доходам, и в случае чего окружающие будут уверены, что вас "подставили". А когда в год тратят больше, чем заработали за всю жизнь, не лейте крокодиловых слёз.

14.09.2021 09:16
Читатель

А как вы хотели? Купаться в деньгах, которых вы не заработали, а потом когда их начали отнимать, стали ругаться. Да молчите уже и спрячьтесь со стыда. Как не стыдно оправдываться. если взяточники. Даже мало дали. Надо было все 15 дать и коттедж забрать. За оскорбления надо семью привлечь к ответственности. И всех посадить их тоже. Пусть посидят, а тогда поймут, каково это жить в чужих деньгах. И конечно. надо было посадить и Штань, и Долгову и всех, кому дали условно.

14.09.2021 09:16
- гость -

14.09.2021 08:53
Мимопроходящий

Тоже во власть стремитесь, ступенькой стать?

14.09.2021 09:19
- гость -

14.09.2021 09:07
- гость - Ешь ананасы с рябчиками и помни о баланде. "Кчемный" ты наш.

14.09.2021 09:20
- гость -

Вчера 13 сентября на эхе дал интервью мбх.Он буквально плюнул в лица главреду и самому навальному,назвав их действа с умным голосованием пустыми так как то что скоро будет вовсе никакие не выборы.Впрочем,это не имеет касательства к обсуждаемой теме.

14.09.2021 09:35
- гость -

Тебя посодют, а ты не воруй. Весь пафос материала заключается в том, что "все воруют, а посадили нашего". Напомню народную мудрость - садят не того, кто ворует, а того, кто попался. Поэтому чтобы не сесть, не нужно воровать. Живите по средствам - не в коттедже,а в трёхкомнатной квартире, ездите на корейце, а не на крузере, и отдыхайте в Турции. Тогда ваши расходы будут соответствовать доходам, и в случае чего окружающие будут уверены, что вас "подставили". А когда в год тратят больше, чем заработали за всю жизнь, не лейте крокодиловых слёз.

Абсолютно верно сказано. В семье работал не только он...вот сказочники! кто и где и чем у вас в семье занимался, что смогли заработать на ТАКОЙ коттедж и остальное имущество, являющееся предметами роскоши для среднего жителя страны? когда знаешь даже больше, чем тут написано, просто выворачивает от высказываний о его невиновности

14.09.2021 09:39
- гость -

"За 35 лет совместной жизни можно не только на дом и машину в кредит заработать. Где справедливость тогда вообще? – задаёт риторический вопрос автор комментария."

И дом, и машина в кредит?

"Кроме того, у семьи Демина арестовали имущество на 17,5 млн рублей, в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser, прицеп, снегоход, нежилые помещения, машино-места."

Это тоже все в кредит?

Все работают, но многие ли смогут позволить себе такие блага?

14.09.2021 09:44
-гость-

Пока что-то убедительного в комментах в пользу невиновности фигуранта не заметно. Да, следствие возможно немного пережало, если как пишет родственник фигуранта, копались в детских вещах, провоцировали и все такое, но по сути дела ничего не сказано. Взятки то есть чем опровергнуть или нет? Отдых в Испанию кто оплачивал все же? По второму эпизоду - деньги брал от другого фигуранта или снова старая адвокатская песня про возврат займа?

14.09.2021 09:46
Виктор

А почему "может привести к возбуждению ещё одного уголовного дела".

Неужели существует вариант "а может и не привести"?!

14.09.2021 09:55
- гость -

Следствие пережало,копаясь в детских вещах...А в детских прокладках никто ничего не прячет по моральным соображениям?Помнится,Дон Карлеоне,кокнув первый раз,подошёл к своему крыльцу,взял своего ребёнка на руки и сказал:"То что я делаю,это всё для тебя,деточка." А дальше больше...Лучше и не вспоминать.

14.09.2021 10:01
- гость -

14.09.2021 09:19
- гость -
14.09.2021 09:07
- гость - Ешь ананасы с рябчиками и помни о баланде. "Кчемный" ты наш.

Хороший совет, "Никчемная" ты наша.

14.09.2021 10:06
гость

Я например знаю какого это бодаться со следствием , да еще по заказу бизнеса. Но если нет вины, то никакие полковники и генералы не смогут вас усадить за решетку, а слетят с должности сами. Да просидите в СИЗО, год , два, ДА НЕОБХОДИМО ПРЯТАТЬ И ДУБЛИРОВАТЬ документы - ЭТО ФАКТ . Если у вас грамотные адвокаты они знают как это сделать. И все таки 9 лет строгача просто так не дают, схватили за руку при передаче ??

14.09.2021 10:13
- гость -

За взятку 9 лет строгача? Как за убийство блин. Мне кажется 5 лет общего режима и через 3 года выход по УДО достаточно. Такое ощущение, что показательно наказательно сделали.

14.09.2021 10:23
- гость -

14.09.2021 10:13
- гость -

Да что Вы говорите? Люди, находящиеся на госслужбе и занимающие высокие посты, и должны отвечать по полной. И так уже коррупция цветет махровым цветом. Предложите уже, понять и простить.

14.09.2021 10:30
- гость -

Уже на протяжении десятков лет коррупция очень тормозит развитие страны в целом (
Тем более в моральном плане,порождая безверие в обыкновенную справедливость.Кто больше захапает ртом и ж...,тот и прав (

14.09.2021 10:32
Илья

Это у вас сарказм?
Жаль расстрелы отменили, до недавнего либерального времени, это было лучшее лекарство лечения этой болезни.

За взятку 9 лет строгача? Как за убийство блин. Мне кажется 5 лет общего режима и через 3 года выход по УДО достаточно. Такое ощущение, что показательно наказательно сделали.

14.09.2021 10:51
Виктор

Новость — про скандал в суде. Почему вместо него обсуждается предшествующее ему дело?!

14.09.2021 12:30
St

Коттедж сколько стоит? а то тут на Амике размещают иногда объявления по 40 млн и более , может там был особняк за 200. Но единственное жилье трогать нельзя)))) даже если это коттедж размером с футбольное поле))

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