Приговор по уголовному делу бывшего заместителя мэра Барнаула Сергея Демина (он получил девять лет колонии строгого режима за взятку) до сих пор продолжают обсуждать. И дело тут не только в чрезмерной жестокости наказания, как полагают родственники Демина. Слишком эмоциональная реакция жены и сына обвиняемого, их выпады в сторону суда и гособвинения теперь могут привести ещё к одному уголовному делу.

Мягче Долговой и почти как у Денисова

Приговор экс-вице-мэру Барнаула Сергею Демину по делу о взятке, вынесенный 10 сентября, оказался максимально жёстким среди аналогичных коррупционных дел в Алтайском крае. Причём наказание суд вынес сразу по двум эпизодам: в одном случае – за взяточничество в крупном размере, а в другом – в особо крупном. За первый эпизод Демину дали семь лет лишения свободы, за второй – восемь. Путём частичного сложения наказания получилось девять лет (плюс штраф 15 млн рублей и запрет на четыре года занимать госдолжности), хотя прокуратура настаивала и вовсе на 11.

Кроме того, у семьи Демина арестовали имущество на 17,5 млн рублей, в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser, прицеп, снегоход, нежилые помещения, машино-места. Оставили только коттедж в Барнауле.

За последние годы столь жёстких приговоров в регионе почти не было. Относительно похожий срок суд назначил экс главному следователю УМВД Барнаула Андрею Арестову – восемь с половиной лет. Если же ориентироваться только на чиновников, то схожий по строгости вердикт несколько лет назад получил замгубернатора, начальник Главобразования Алтайского края Юрий Денисов – восемь с половиной лет. Во всех этих делах речь идёт о коррупции и взяточничестве. А вот ещё один барнаульский вице-мэр – Александр Алексеенко – "ограничился" пятью годами колонии строгого режима за взятку.

Особенно контрастно на фоне наказания Демина выглядят недавние вердикты суда в отношении бывшего "социального" вице-губернатора Ирины Долговой и представителя губернатора и правительства края в АКЗС Стеллы Штань. Долгова получила три года условно за причинённый ею ущерб бюджету на сумму более чем 300 тысяч рублей. Данные действия квалифицировали как превышение служебных полномочий. Штань за мошенничество получила всё те же три года условно, при этом вину она признала полностью, а ущерб в 14 млн – возместила.

А вот в деле алтайского онкодиспансера, которое продолжалось несколько лет, вердикты оказались намного суровее. Речь идёт о взятках на общую сумму 20 млн рублей. Каждая из трёх фигуранток – замглавврача, главная медсестра и руководитель контрактного отдела – получили от восьми до восьми с половиной лет и штрафы по несколько миллионов рублей.

Если сравнивать сроки наказания Демина, Арестова, Денисова и управленцев из онкоцентра, то в целом они оказались сопоставимыми, возмездие за коррупцию и взятки в каждом случае было почти максимально жёстким.

"Никто даже и доли правды не знает"

Сам Демин вердикт суда воспринял относительно спокойно. А вот жена и сын экс-чиновника от негодования принялись оскорблять судью и прокурора. Теперь за это они могут понести наказание – вплоть до уголовного. Досталось, кстати, от семьи Деминых и адвокатам: "На вашу работу г... наложили целую кучу за полтора года, а вы молчите", – прокомментировала происходящее супруга осуждённого, Ольга Демина.

Родственники уже дали понять, что намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции и готовы пойти дальше – вплоть до Верховного суда. По ходу судебного процесса они уже успели обвинить журналистов, освещавших финальное заседание, в некомпетентности. По мнению родственников, посетить всего три заседания из нескольких десятков недостаточно, для того чтобы составить объективную картину происходящего.

Дело, по мнению защиты, было целиком сфабриковано, и в нём есть множество нестыковок. Сам Сергей Демин ранее в суде заявлял, что столкнулся с потерей некоторых важных документов, которые могли бы стать аргументами в его пользу. Он уверен, что его оговорил бывший директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков.

"Тут дело не в том, что считает семья, виновен или нет, а в том, что никто даже и доли правды не знает и не присутствовал на всех судах, а выводы делают такие, "потому что коррупция и чиновник". А кто-то из вас задумывался о наших судьях, ФСБ, прокуратуре? Как они делают свою работу?" – такой комментарий оставил один из родственников Демина под постом в соцсетях.

И хотя он не стал подробно рассказывать о событиях вокруг уголовного дела бывшего вице-мэра, всего несколько приведённых фактов дают основания предполагать, что возможно, не всё в этом процессе оказалось так однозначно, как это трактовали следствие и суд.

"А вам и вашей семье когда-нибудь угрожали? Когда-нибудь лезли в дом, раскидывали вещи вашего маленького ребёнка, ломали мебель, рылись в трусах и прокладках, провоцировали? Когда-нибудь забирали ваши доказательства, удаляли ваши данные из телефонов и компьютеров, забирали ваши документы из больницы, о том, что вы больны, чтобы вас не отпустили из-за этого из СИЗО, и сочиняли свои грязные фальшивые доказательства? Когда-нибудь угрожали свидетелям, чтобы вас оговаривали? Когда-нибудь просили сдать кого-нибудь повыше, чтобы скостить вам срок и т.д. Просто никто не знает, что происходит на самом деле, ведь все думают, что если ты чиновник – значит, вор. А если человек работал не всю жизнь чиновником, да ещё и не один в семье он работал? За 35 лет совместной жизни можно не только на дом и машину в кредит заработать. Где справедливость тогда вообще? – задаёт риторический вопрос автор комментария. – Вы живёте поверхностно. Но вы никогда не узнаете, каково это, пока не проснётесь из-за очень плохих новостей, никогда по-настоящему не узнаете, что ощущают другие, пока это не случится с вами".

Amic.ru готов предоставить слово семье Сергея Демина и его адвокатам, чтобы показать читателям иную точку зрения на уголовное дело бывшего барнаульского вице-мэра.