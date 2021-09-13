Губернатор Забайкальского края не дождался ни одной маршрутки на остановке

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите, после того как в ходе "Прямого разговора" школьница пожаловалась, что каждое утро ей приходится ждать автобус по полчаса. Об этом губернатор сообщил в Instagram.

Как отметила девочка, ей подолгу приходится стоять на остановке, когда она ездит на учёбу. Автобус маршрута № 35 ходит так редко, что она успевает замёрзнуть, пока ждёт.

Губернатор отправился на конечную остановку маршрутки, но в течение часа так и не увидел ни одного автобуса. Он подчеркнул, что график движения общественного транспорта должен соблюдаться даже в выходные дни.

Осипов поручил руководителю администрации Читы Александру Сапожникову разобраться в этой ситуации и наказать "бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают".