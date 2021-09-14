Внук создателя советской ракеты рассказал о попытке Маска купить технику в России

Внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва рассказал о попытке Илона Маска купить ракеты в России. Слова Андрея Королёва, побывавшего в гостях у главы SpaceX, приводятся в интервью RT.
По его словам, Илон Маск 20 лет назад планировал купить списанную баллистическую ракету. Предпринимателя интересовали технологии создания ракет, а не боевая часть, подчеркнул Королёв. Он добавил, что Маску, который был "30-летним парнем", дважды отказали, и это стало толчком к созданию собственных ракет-носителей и двигателей.
В начале сентября Андрей Королёв рассказал о визите на завод SpaceX и встрече с Илоном Маском. Тот пригласил родственника советского учёного на экскурсию.
Комментарии
Я слышал саавсем другую историю : что да, Илон хотел купить списанные ракеты, но на финальной стадии генералы захотели в чёрную себе слишком много бабла на чём всё и закончилось, а Маск сказал, раз такие болваны умеют делать ракеты то я уж точно сам сделаю.
Все сплетни собрал? Или ещё вывалишь жареного?
Было, помним и не только от внука. Теперь это история, как Маск становился Маском
Маск планировал купить советскую "калошу".
Маск и так много разработок советских купил практически задарим , и заработал на них очень хорошие деньги.
А то что не получилось очередной раз, почему то сильно расстроило потомка Королева. А что россияне поняли цену своим открытиям или чтото другое помешало?
14.09.2021 08:44
- гость -
Не всё продается. И не важно, кто из-за этого расстроился.
любители сказок
14.09.2021 08:47
- гость -
Если учитывать сделку Гор-Черномырдин то продается всё
14.09.2021 11:26
- гость -
Нормальная сделка. Использованный уран в обмен на Uranium One.