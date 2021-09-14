Внук создателя советской ракеты рассказал о попытке Маска купить технику в России

Внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва рассказал о попытке Илона Маска купить ракеты в России. Слова Андрея Королёва, побывавшего в гостях у главы SpaceX, приводятся в интервью RT.

По его словам, Илон Маск 20 лет назад планировал купить списанную баллистическую ракету. Предпринимателя интересовали технологии создания ракет, а не боевая часть, подчеркнул Королёв. Он добавил, что Маску, который был "30-летним парнем", дважды отказали, и это стало толчком к созданию собственных ракет-носителей и двигателей.

В начале сентября Андрей Королёв рассказал о визите на завод SpaceX и встрече с Илоном Маском. Тот пригласил родственника советского учёного на экскурсию.