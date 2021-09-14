Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 сентября

В Барнауле пройдут очередные осенние продовольственные ярмарки в субботу, 18 сентября. Об этом сообщает мэрия.

Площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Здесь горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты, сладости, муку, крупы, сахар, яйца, хлебобулочные изделия и другие продукты от производителей Барнаула и Алтайского края. Покупателей просят приходить в масках и соблюдать все меры предосторожности.