Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 сентября

В Барнауле пройдут очередные осенние продовольственные ярмарки в субботу, 18 сентября. Об этом сообщает мэрия.
Площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – пл. Народная;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Здесь горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты, сладости, муку, крупы, сахар, яйца, хлебобулочные изделия и другие продукты от производителей Барнаула и Алтайского края. Покупателей просят приходить в масках и соблюдать все меры предосторожности.
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