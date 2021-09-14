В Барнауле отец и сын украли металлолом на 16 тысяч рублей и попались полиции

В Барнауле задержали отца и сына, подозреваемых в грабеже. Они проникли на участок бывшего кирпичного завода и похитили оттуда металлолом на 16 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, предприятие уже несколько лет не работало, и в 2021 году строение решили разобрать, а металлоконструкции начали складывать отдельно.
"Проезжая мимо, один из подозреваемых заметил металл и решил его похитить. На место он вернулся ночью вместе с отцом. Во время совершения противоправного деяния мужчин заметил охранник, который пытался предотвратить хищение и догнать злоумышленников, однако им удалось скрыться", – говорится в сообщении.
Вскоре подозреваемых задержали. В отношении мужчин 66 и 33 лет завели уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Отмечается, что родственники и ранее привлекались к уголовной ответственности.
Комментарии
Династия
как не противно тырить в тихушку чужое , ведь всё равно найдут! На саду установил камеры весной буду смотреть как народ зимует!
На саду установил камеры весной буду смотреть как народ зимует!
у вас там зимой есть электроэнергия? или камеры не от нее запитаны? (мне бы тоже не помешало...задрали, шарятся как у себя, лет 20 ничего не трогал никто!)
14.09.2021 11:54
44
как не противно тырить в тихушку чужое , ведь всё равно найдут! На саду установил камеры весной буду смотреть как народ зимует!
--------------
Камеры-то спрятал? А то и камеры упрут. У родителей как-то даже шланг обрезали садовый, уперли, помимо прочего. Обычный резиновый шланг.
14.09.2021 12:37
- гость -
Обычный резиновый шланг.
Видать новый был..
Мы на зиму убираем шланги
Хотя зачем нанимать охранника, чтобы тот охранял металлолом стоимостью 16'000? Дешевле или самим сразу сдать или вообще позволить забрать металлолом первому встречному.
И охраннику зачем в таких случаях гнаться? А если злоумышленники нож всадят или из обреза пальнут? И получится "погиб за хозяйский металлолом"...
Руки им отрубать надо, весной приезжаешь в сад украдено все начиная с печки в бане, заканчивая проволокой которой малина привязана, ванна стояла чугунная и то утащили, хотя сторожа совсем рядом дом, явно все в доле
14.09.2021 13:04
Гость
у нас позапрошлой осенью вынесли секцию забора, уперли арматурины, трубы (лежали вдоль соседского забора), чугунную ванну (аж с другого конца участка перли), так бы и стояло все раскуроченным до весны, случайно в сад съездили, забыли умывальник пластиковый снять.. а там такая хрень! пришлось на скорую руку колотить подобие изгороди
а в этом году у же весной (это один день меня не было в саду!) с бака скрутили кран (ну всю эту трехомудию, переходник, барашек), чтоб им это железо колом встало в одно место
то и дело ездят-ходят: "есть ненужное железо?" мол, вывезем. я говорю - да уже все вывезли, хорош тут ходить..
Полюбому - чинуши.
14.09.2021 11:54
44
на лето переехали на дачу.
Огромную овчарку завели.
Чтоб эту дачу не упёрли значит,
И нас бы заодно не унесли.
Красивая собака, дорогая,
Ведь украдут же, ясно дураку.
Не спит собака, дачу охраняет,
И я не сплю, собаку стерегу.
М. Ножкин.