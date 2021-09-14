В Барнауле отец и сын украли металлолом на 16 тысяч рублей и попались полиции

В Барнауле задержали отца и сына, подозреваемых в грабеже. Они проникли на участок бывшего кирпичного завода и похитили оттуда металлолом на 16 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, предприятие уже несколько лет не работало, и в 2021 году строение решили разобрать, а металлоконструкции начали складывать отдельно.

"Проезжая мимо, один из подозреваемых заметил металл и решил его похитить. На место он вернулся ночью вместе с отцом. Во время совершения противоправного деяния мужчин заметил охранник, который пытался предотвратить хищение и догнать злоумышленников, однако им удалось скрыться", – говорится в сообщении.

Вскоре подозреваемых задержали. В отношении мужчин 66 и 33 лет завели уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Отмечается, что родственники и ранее привлекались к уголовной ответственности.