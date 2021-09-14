Соцсети: в алтайском селе предвыборную агитацию наклеили на стелу памяти героев ВОВ

Фото: "Чудеса политики на Алтае"

Жители алтайского села Бурла в социальных сетях рассказали о том, что в их населённом пункте для предвыборной агитации подобрали не самое подходящее место. По словам сельчан, листовки наклеили на стелу, посвящённую героям ВОВ.

Telegram-канал "Чудеса политики на Алтае" опубликовал сделанные сельчанами фотографии. На них видно, что агитационные листовки прикреплены к конструкции скотчем. Разместить информацию на памятнике решили сразу несколько кандидатов от разных партий.

Ранее сообщалось, что гид Чагин Таханов из Республики Алтай раскритиковал двух туристов, которые нарисовали "наскальный рисунок" на одной из скал Горного Алтая краской из баллончика.