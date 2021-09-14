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Соцсети: в алтайском селе предвыборную агитацию наклеили на стелу памяти героев ВОВ

, ИА "Амител"
Листовки примотали к конструкции скотчем

Фото: "Чудеса политики на Алтае"

Жители алтайского села Бурла в социальных сетях рассказали о том, что в их населённом пункте для предвыборной агитации подобрали не самое подходящее место. По словам сельчан, листовки наклеили на стелу, посвящённую героям ВОВ.

Telegram-канал "Чудеса политики на Алтае" опубликовал сделанные сельчанами фотографии. На них видно, что агитационные листовки прикреплены к конструкции скотчем. Разместить информацию на памятнике решили сразу несколько кандидатов от разных партий.

Ранее сообщалось, что гид Чагин Таханов из Республики Алтай раскритиковал двух туристов, которые нарисовали "наскальный рисунок" на одной из скал Горного Алтая краской из баллончика.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.09.2021 12:02
- гость -

Они не только свои разместили
Но и агитацию единой России посрывали (внизу на фото)
Ни чего нет святого нет у выборщиков

14.09.2021 12:26
гiсть

Единая Россия тут поступила наиболее достойно

14.09.2021 12:33
Гость

Единая Россия тоже было но их содрали. Смотри 1 фото внимательно! Все хороши) Делай выводы...

14.09.2021 12:48
- гость -

теперь на скотче стелла хоть простоит не завалится

14.09.2021 12:54
- гость -

от ЕР и наклеили, чтобы сделать пост

14.09.2021 12:54
- гость -

Самый что ни на есть черный пиар, топят конкурентов

14.09.2021 13:07
- гость -

Стелла позорная!

14.09.2021 13:27
гiсть

а какова формулировка "5 фактов о себе"?

14.09.2021 13:56
- гость -

судя по обрывкам старых объявлений, то эта стелла издавна служит в деревне доской объявлений.

14.09.2021 14:00
Читатель

Борьба конкурентов однозначно. Снять отпечатки пальцев и найти авторов.

14.09.2021 16:14
Fkt

ЕР пенсию за 5 лет украли у каждого, а публикуют второсортные эпизоды про другие партии.

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