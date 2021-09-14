Соцсети: в алтайском селе предвыборную агитацию наклеили на стелу памяти героев ВОВ

Фото: "Чудеса политики на Алтае"
Жители алтайского села Бурла в социальных сетях рассказали о том, что в их населённом пункте для предвыборной агитации подобрали не самое подходящее место. По словам сельчан, листовки наклеили на стелу, посвящённую героям ВОВ.
Telegram-канал "Чудеса политики на Алтае" опубликовал сделанные сельчанами фотографии. На них видно, что агитационные листовки прикреплены к конструкции скотчем. Разместить информацию на памятнике решили сразу несколько кандидатов от разных партий.
Ранее сообщалось, что гид Чагин Таханов из Республики Алтай раскритиковал двух туристов, которые нарисовали "наскальный рисунок" на одной из скал Горного Алтая краской из баллончика.
Комментарии
Они не только свои разместили
Но и агитацию единой России посрывали (внизу на фото)
Ни чего нет святого нет у выборщиков
Единая Россия тут поступила наиболее достойно
Единая Россия тоже было но их содрали. Смотри 1 фото внимательно! Все хороши) Делай выводы...
теперь на скотче стелла хоть простоит не завалится
от ЕР и наклеили, чтобы сделать пост
Самый что ни на есть черный пиар, топят конкурентов
Стелла позорная!
а какова формулировка "5 фактов о себе"?
судя по обрывкам старых объявлений, то эта стелла издавна служит в деревне доской объявлений.
Борьба конкурентов однозначно. Снять отпечатки пальцев и найти авторов.
ЕР пенсию за 5 лет украли у каждого, а публикуют второсортные эпизоды про другие партии.