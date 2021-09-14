Met Gala 2021. Сногсшибательные костюмы главного бала модников Голливуда

Блистательное событие fashion-индустрии – бал Института костюма Met Gala – прошёл в ночь на 14 сентября. В прошлом году из-за пандемии мероприятие было отменено, и уже в 2021-м звёзды во всей красе вышли на красную дорожку Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Темой бала стала "Американская независимость". В соответствии с ней модные дома создали костюмы, которые представили актёры, музыканты и модели Голливуда.

Met Gala – это крупное благотворительное мероприятие по сбору средств, которое служит празднованием открытия ежегодной модной выставки Института костюма.

Собрали лучшие выходы этого года.