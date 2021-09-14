Met Gala 2021. Сногсшибательные костюмы главного бала модников Голливуда

Блистательное событие fashion-индустрии – бал Института костюма Met Gala – прошёл в ночь на 14 сентября. В прошлом году из-за пандемии мероприятие было отменено, и уже в 2021-м звёзды во всей красе вышли на красную дорожку Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Темой бала стала "Американская независимость". В соответствии с ней модные дома создали костюмы, которые представили актёры, музыканты и модели Голливуда.
Met Gala – это крупное благотворительное мероприятие по сбору средств, которое служит празднованием открытия ежегодной модной выставки Института костюма.
Собрали лучшие выходы этого года.
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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент Персональная страница 89293224430Екатерина Смолихина
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