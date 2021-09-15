Развёл костёр – получил штраф: как сжигать мусор на даче по правилам

После дачного сезона и уборки урожая на участке скапливается большое количество мусора. Он занимает место и добавляет беспорядка на территории. Как правило, у дачников два варианта, как от него избавиться: вывезти или сжечь. Но если вывезти листву, бумагу и траву можно самостоятельно, то для веток, старой мебели и строительного мусора иногда приходится нанимать грузовик.
Проще и удобнее, конечно же, сжечь этот мусор. Однако и здесь придётся столкнуться с ограничениями. С 1 января 2021 года сжигать мусор можно только в специальных негорючих ёмкостях с крышкой и в отведённых для этого местах – вдали от строений и сухой травы.
Печь можно изготовить самостоятельно. Для этого нужен листовой металл, соответствующие инструменты и профессиональные навыки сварщика. Но даже в этом случае она может оказаться менее функциональной, чем специальная печь, изготовленная профессионалами, например, от компании "Ковкин дом".
Мастера компании разработали лёгкую и мобильную печь, предназначенную специально для сжигания мусора. Печь быстро справляется со своей задачей благодаря трубе дымохода, которая не задымляет участок и не разбрасывает искры. Кстати, тяга регулируется специальной дверцей зольника, из которого потом можно использовать золу по назначению – в качестве отличного удобрения.
Термостойкая краска надолго сохранит эстетичный вид устройства. Ручка печи не нагревается, и с её помощью легко передвигать печь по участку на безопасное расстояние от строений. Для облегчения транспортировки предусмотрены колёсики. Сама печь компактна и войдёт практически в любой багажник автомобиля, если вы захотите взять её с собой в путешествие или на пикник.
Купить такую печку в компании "Ковкин дом" можно за 11 900 рублей. Узнавайте подробности по телефону 8-933-933-3080.
Компания "Ковкин Дом"
Тел.: 8-933-933-3080
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Комментарии
а старую бочку железную с крышкой не дешевле будет эксплуатировать, чем это чудо за 12 КРуб?
15.09.2021 11:11
- гость -
вот же чудики с печкой...бочка дешевле будет
Корпус старого холодильника использую для сжигания мусора
правила, правила, правила....
А где правила как в туалет ходить?
Как с кровати вставать?
Какой носок первым надевать?
Что-то законодатели не доработали...
У нас садоводство за вывоз мусора деньги берет, а мусор принимает частично. ДСП и паролон не принимают, а жечь химию у себя не хочу.
ДСП и паролон не принимают
откуда столько паролона с ДСП на вашей даче что аж проблема?