Развёл костёр – получил штраф: как сжигать мусор на даче по правилам

После дачного сезона и уборки урожая на участке скапливается большое количество мусора. Он занимает место и добавляет беспорядка на территории. Как правило, у дачников два варианта, как от него избавиться: вывезти или сжечь. Но если вывезти листву, бумагу и траву можно самостоятельно, то для веток, старой мебели и строительного мусора иногда приходится нанимать грузовик.

Проще и удобнее, конечно же, сжечь этот мусор. Однако и здесь придётся столкнуться с ограничениями. С 1 января 2021 года сжигать мусор можно только в специальных негорючих ёмкостях с крышкой и в отведённых для этого местах – вдали от строений и сухой травы.

Печь можно изготовить самостоятельно. Для этого нужен листовой металл, соответствующие инструменты и профессиональные навыки сварщика. Но даже в этом случае она может оказаться менее функциональной, чем специальная печь, изготовленная профессионалами, например, от компании "Ковкин дом".

Мастера компании разработали лёгкую и мобильную печь, предназначенную специально для сжигания мусора. Печь быстро справляется со своей задачей благодаря трубе дымохода, которая не задымляет участок и не разбрасывает искры. Кстати, тяга регулируется специальной дверцей зольника, из которого потом можно использовать золу по назначению – в качестве отличного удобрения.

Термостойкая краска надолго сохранит эстетичный вид устройства. Ручка печи не нагревается, и с её помощью легко передвигать печь по участку на безопасное расстояние от строений. Для облегчения транспортировки предусмотрены колёсики. Сама печь компактна и войдёт практически в любой багажник автомобиля, если вы захотите взять её с собой в путешествие или на пикник.

Купить такую печку в компании "Ковкин дом" можно за 11 900 рублей. Узнавайте подробности по телефону 8-933-933-3080.

Компания "Ковкин Дом"

Тел.: 8-933-933-3080

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