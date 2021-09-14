Новосибирских избирателей пригласили в гей-бар на встречу с кандидатом-коммунистом

В Новосибирске избирателей пригласили на встречу в гей-бар с кандидатом в Госдуму, представителем КПРФ Андреем Жирновым. Сам коммунист при этом утверждает, что подобных рекламных кампаний не устраивал.

Рекламу неизвестные запустили в Instagram. В ней от лица Жирнова было сказано, что в соцсетях ему часто жалуются представители новосибирского ЛГБТ-сообщества на притеснения.

В связи с этим в последнюю неделю перед выборами политик якобы решил перенести предвыборный штаб в один из гей-баров города, чтобы выслушать проблемы сексуальных меньшинств, которые он будет решать, став депутатом Госдумы.

В беседе с "Сиб.фм" сам Жирнов прокомментировал ситуацию. По его словам, он не делал таких рассылок, и это провокация его политических оппонентов.

"Мне стыдно за моих политических оппонентов, сочувствую им. Все свои страхи они выставили на всеобщее обозрение. Они считали себя гениями, а, по сути, выглядят жалко", – сказал политик.

Он также выразил уверенность, что жители Новосибирска – грамотные люди, которые "на провокации и чернуху не поведутся".