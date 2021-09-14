"Ростелеком" вместе с партнёрами поздравил барнаульцев с Днём города

"Ростелеком" в День города поздравил жителей Барнаула, своих партнёров и участников программы лояльности клиентов. Компания приветствовала горожан на ул. Мало-Тобольской (барнаульский Арбат), популярном месте отдыха и развлечений.

На празднике, который почти совпал с началом учебного года, "Ростелеком" представил сразу две языковые школы. Образовательный центр "ИМКА Прайм" провёл для детей мастер-класс по термомозаике, а "Биг Бен 22" – развлекательную программу. Сама компания ознакомила горожан с цифровым образовательным сервисом "Лицей". Промоутеры рассказали, как пользоваться услугой и разыграли сертификаты на бесплатный доступ к порталу.

В фотозоне "Лицей", рядом с осенними атрибутами, оператор разместил школьные принадлежности – учебники, карандаши и рюкзак. Дети и взрослые с удовольствием позировали профессиональному фотографу, чтобы потом бесплатно скачать снимки с официального аккаунта программы лояльности Алтайского филиала компании в Instagram.

"Сегодня услугами компании пользуется каждая третья барнаульская семья. Скоростной интернет и цифровое ТВ доступны большинству горожан и жителям пригородных посёлков. Сервис "Лицей", который мы представили в этот раз, – настоящий помощник в онлайн-учебе. На нём размещены видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 класс. Школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться с домашним заданием или подготовиться к ЕГЭ", – рассказала заместитель директора Алтайского филиала "Ростелекома" – директор по работе с массовым сегментом Ирина Белкина.

В течение праздника "Ростелеком" дарил владельцам дисконтных карт компании сувениры и подарки.