В Бога не верят. В РПЦ назвали причину плохих результатов российских футболистов

Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам спорта митрополит Митрофан назвал причину, по которой российские футболисты плохо играют в футбол. По его мнению, дело в том, что они не верят в Бога, сообщает РИА Новости.

Митрополит Митрофан обвинил футболистов в том, что ни "гуляют на свои миллионы" и не хотят "приходить к Богу" весёлыми и здоровыми.

"Они должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров", – дал совет по развитию футбола представитель РПЦ.

Он добавил, что все паралимпийцы являются "избранниками Бога", поскольку они с детства испытывают боль и страдания.