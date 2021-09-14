В Бога не верят. В РПЦ назвали причину плохих результатов российских футболистов

Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам спорта митрополит Митрофан назвал причину, по которой российские футболисты плохо играют в футбол. По его мнению, дело в том, что они не верят в Бога, сообщает РИА Новости.
Митрополит Митрофан обвинил футболистов в том, что ни "гуляют на свои миллионы" и не хотят "приходить к Богу" весёлыми и здоровыми.
"Они должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров", – дал совет по развитию футбола представитель РПЦ.
Он добавил, что все паралимпийцы являются "избранниками Бога", поскольку они с детства испытывают боль и страдания.
Комментарии
Предлагаю выпустить на поле патриаршую комиссию против нашей сборной по футболу. И посмотрим, как им Бог поможет - они же веруют истинно. А потом уже будем делать выводы. А то будет как в том анекдота про кабатчика.
Он добавил, что все паралимпийцы являются "избранниками Бога", поскольку они с детства испытывают боль и страдания.
Вот вообще нет слов цензурных...
А на митрополита предлагаю надеть вериги.
Минутка юмора
Не моё дело поучать митрополита...Прости Господи!
Но "- . Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу".(Евангелие от Марка 12:17)
Мде... Точно, причина именно в этом
Инквизиции не хватает. Если зажать какому то игроку голову в тиски на глазах у всей команды, то игра сразу улучшится.
Ну захотелось этому клерикалу пукнуть в лужу, чтобы все почувствовали, вот он и шарахнул..... В прошлом веке это было бы смешно, а теперь это в порядке вещей.
14.09.2021 16:02
- гость -
Газмяс, газмяс, газмяс, газмяс!
Он добавил, что все паралимпийцы являются "избранниками Бога", поскольку они с детства испытывают боль и страдания.
митрополит Митрофан считает что все избранники божьи должны жить в боли и страданиях, а не в созидании и счастье????
филиал КВН однако
Насчёт мата - это точно. Такое впечатление, что без мата в футбол играть не получится.