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Новости

Избирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты АКЗС Александра Попова

, ИА "Амител"
Коммунист будет обжаловать решение комиссии
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Избирательная комиссия округа № 29 аннулировала регистрацию кандидата от КПРФ Александра Попова. Об этом сообщили в крайкоме партии.

Снять кандидата решили из-за полученной им ранее судимости, которая устанавливает 15-летнее ограничение в пассивном избирательном праве.

Коммунисты, в свою очередь, заявляют, что судимость у Попова была более 20 лет назад. По какой именно статье – источники не уточняют. Речь может идти о краже, "неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Также на его счету подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков.

"Та же самая избирательная комиссия ранее не находила у Попова никаких нарушений и зарегистрировала его кандидатом. Также его зарегистрировала и краевая избирательная комиссия, не найдя в его документах нарушений. Отметим также, что Александр выдвигался в депутаты думы города Бийска в 2017 и 2019 годах, и комиссии также не имели к нему никаких претензий", – прокомментировали в крайкоме КПРФ.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.09.2021 15:24
Economist

Для тех кто живет в параллельное реальности, им и дела нет до этих новостей. Ну а для тех кто в теме, уже давно всё понятно.

14.09.2021 16:20
- гость -

Надо же даже статью расписали подробно .А про ЕРовцев так ? Или баре не дозволяют ?

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