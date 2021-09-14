СК проверяет бийскую школу, где ученица случайно распылила перцовый баллончик

Следователи выясняют обстоятельства инцидента с перцовым баллончиком в школе № 41 Бийска, учителя проводят беседы со всеми классами, а также внеплановый инструктаж по технике безопасности. Об этом сообщает "Бийское телевидение".
Инцидент случился 10 сентября. Ученица 6-го класса случайно распылила баллончик, из-за чего на свежий воздух пришлось вывести два класса, чтобы проветрить кабинеты. Директор школы Нелля Фадеева утверждает, что всё произошло совершенно случайно.
По её словам, девочка ходит с баллончиком, чтобы защищаться от собак. И во время шалости с подругой произошло "минимальное выпрыскивание этого средства" в воздух через карман рюкзака.
В результате этого никто не пострадал. Однако когда дети вернулись домой и рассказали о произошедшем родителям, в соцсетях поднялась паника, из-за того что их об этом никто не проинформировал.
В школе при этом пояснили, что педагогический состав действовал по инструкции. Усиливать меры безопасности, а также проводить досмотры учащихся не будут.
Комментарии
А директора заменят?
"ученица случайно перцовый баллончик , а СК проверяет школу"
Ещё и оргвыводы наверное будут?
пф. сколько раз в нашей школе распыляли.. и у меня в свое время и у сына в наше время, не пересчитать. и на всех следователей ненапасешься
Учился в восьмидесятых. Учитель трудов показывал и объяснял как работает огнетушитель. Раньше этому в школе обучали и в жизни пригодилось и не раз!
Огнетушители тогда в школах пенные были, вот на пенном и обучали.
Случайно огнетушитель сработал... Пока учитель добежал до запасного выхода из мастерской на улицу, многие были пеной облиты, не считая окружающую действительность! Нашей радости и смеху не было придела! Родители дома тоже посмеялись, поинтересовались хорошо ли усвоили урок.... Никто из родителей не побежал жаловаться или ругаться!
Никто из родителей не побежал жаловаться или ругаться!
---
Нынешние родители кроме как жаловаться ничего больше не могут.