СК проверяет бийскую школу, где ученица случайно распылила перцовый баллончик

Следователи выясняют обстоятельства инцидента с перцовым баллончиком в школе № 41 Бийска, учителя проводят беседы со всеми классами, а также внеплановый инструктаж по технике безопасности. Об этом сообщает "Бийское телевидение".

Инцидент случился 10 сентября. Ученица 6-го класса случайно распылила баллончик, из-за чего на свежий воздух пришлось вывести два класса, чтобы проветрить кабинеты. Директор школы Нелля Фадеева утверждает, что всё произошло совершенно случайно.

По её словам, девочка ходит с баллончиком, чтобы защищаться от собак. И во время шалости с подругой произошло "минимальное выпрыскивание этого средства" в воздух через карман рюкзака.

В результате этого никто не пострадал. Однако когда дети вернулись домой и рассказали о произошедшем родителям, в соцсетях поднялась паника, из-за того что их об этом никто не проинформировал.

В школе при этом пояснили, что педагогический состав действовал по инструкции. Усиливать меры безопасности, а также проводить досмотры учащихся не будут.