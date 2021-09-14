Недостроенную восьмиэтажную гостиницу собираются продавать в Барнауле

В Барнауле готовятся "спустить с молотка" восьмиэтажное здание недостроенной гостиницы на улице Шумакова, 21. Об этом сообщает "Толк".
Компания "Сентябрь" начала строить здание ещё в 2015 году, но завершить работы не удалось. 63 дольщика, которые приобрели у застройщика нежилые помещения, остались ни с чем.
Организацию признали банкротом в июне 2021 года. На днях арбитражный управляющий провёл инвентаризацию имущества, которое можно реализовать на торгах, чтобы погасить задолженности перед кредиторами.
Отмечается, что продавать будут только сам недострой. Объект оценили в 123,16 млн рублей.
Точная дата торгов пока не назначена.
Комментарии
Красивое...
Так вроде ползают там по здание, фасад отделывают....
ползают? это волонтеры)))
Ну вот , готовое здание для Ритца , чего ещё надо . Там ему самое место .Пусть выкупают и доделывают а не плачутся , что город плохой , не хочет его ,Ритц , у себя видеть .
Отмечается, что продавать будут только сам недострой
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А землю под ним не продадут?))))
14.09.2021 15:08
Виктор
Красивое...
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На вкус и цвет, как грится...
по мне - снаружи так себе, а внутрянка просто ужас