Недостроенную восьмиэтажную гостиницу собираются продавать в Барнауле

В Барнауле готовятся "спустить с молотка" восьмиэтажное здание недостроенной гостиницы на улице Шумакова, 21. Об этом сообщает "Толк".

Компания "Сентябрь" начала строить здание ещё в 2015 году, но завершить работы не удалось. 63 дольщика, которые приобрели у застройщика нежилые помещения, остались ни с чем.

Организацию признали банкротом в июне 2021 года. На днях арбитражный управляющий провёл инвентаризацию имущества, которое можно реализовать на торгах, чтобы погасить задолженности перед кредиторами.

Отмечается, что продавать будут только сам недострой. Объект оценили в 123,16 млн рублей.

Точная дата торгов пока не назначена.