В США объяснили, почему не хотят воевать с Россией

США не хочет воевать с Россией из-за отставания своих ядерных сил. Об этом заявил заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

"Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет", – сказал он в подкасте института Брукингса (цитата по РБК).

Чтобы достойно конкурировать с Россией и Китаем, американцам следует ускорить усовершенствование ядерных вооружений, добавил Джон Хайтен.

Ранее военный специалист Калеб Ларсон рассказал, что глобальное потепление сыграет на руку России, так как стране будет куда проще исследовать Арктику и добывать там ресурсы.