В США объяснили, почему не хотят воевать с Россией

США не хочет воевать с Россией из-за отставания своих ядерных сил. Об этом заявил заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
"Ядерные силы России сейчас полностью модернизированы, а наши нет", – сказал он в подкасте института Брукингса (цитата по РБК).
Чтобы достойно конкурировать с Россией и Китаем, американцам следует ускорить усовершенствование ядерных вооружений, добавил Джон Хайтен.
Ранее военный специалист Калеб Ларсон рассказал, что глобальное потепление сыграет на руку России, так как стране будет куда проще исследовать Арктику и добывать там ресурсы.
Комментарии
Ну а что должен говорить генерал желающий поучаствовать в освоении денег? У нас целая ФСБ процветает на продажи страха перед "коварным" ЦРУ.
Не с Россией, а с бандой незаконно удерживающей власть в стране.
14.09.2021 15:49
АБОРИГЕН
Не с Россией, а с бандой незаконно удерживающей власть в стране.
О. аборигеша вылупился. Копи силы, скоро выборы у тебя будет много работы.)))
— А вдруг война с империалистическими хищниками?
— Я воевать не пойду никуда!
— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт надо взяться.
— На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции.
© М.А. Булгаков, "Собачье сердце"
если бы не ядерные силы, то они бы напали, конечно. зачем? да ну так, на всякий случай. ради мира
Так и наша суперармия быстренько разбежиться по кустам ежели чего.
ради какого мира гисть?
ради наживы, ресурсов они и нападают.
а там где напасть не могут, скупают власти и развращают молодежь.
- гость -
Так и наша суперармия быстренько разбежиться по кустам ежели чего.
Ваша это какая? желто блокидная!
14.09.2021 16:26
- гость -
Вынь помет соловья из головы, сразу поймёшь
14.09.2021 16:26
- гость -
Вынь помет соловья из головы, сразу поймёшь
ты уже вынул помет? поэтому там пусто!
Так воевать с ними никто и не собирается. Во первых не решили на чьей территории, во вторых каким контингентом (ограниченным или нет), в третьих какую суммы получит каждый участник ( в случае победы и поражения). Думаю они не готовы воевать со столькими неизвестными.
14.09.2021 17:11
гость
скажем проще : они не воины, могут только побомбить с самолетов или кораблей.
зная что ответка неминуема и потери неприемлемы, в трезвом уме этого делать не станут.
Однако наркота там разрешена....