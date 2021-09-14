100 новых автобусов получат школы Алтайского края

Алтайский край получил 100 новых автобусов, которые будут развозить школьников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Технику закупили за счёт федерального бюджета – это 51 автобус марки ПАЗ и 49 – ГАЗ. Из общего числа 86 автобусов пойдут на замену старым, оставшиеся 14 направят на новые маршруты.

Транспорт уже поступил в регион и проходит процедуру оформления. Затем его отправят в города и районы края. Больше всего автобусов получат Бийский, Каменский, Павловский, Рубцовский, Шипуновский районы и Барнаул.

Как отметил начальник отдела материально-технического обеспечения и административной работы алтайского Минобра Евгений Литвинов, всего в регионе действует 674 школьных маршрута, ежедневно по ним 516 автомобилей возят 12 761 учащегося.