Бухгалтер на удалёнке. Где найти специалиста, который грамотно минимизирует налоги

Сегодня в профессиональных сообществах обсуждают возможное введение нового налогового режима для малого бизнеса. Новая концепция предполагает исчисление налогов непосредственно налоговыми органами, освобождение компании от уплаты страховых взносов и многое другое. Разобраться, как внедрять изменения и всегда следовать трендам, помогут эксперты "1+1".

Центр сопровождения бизнеса "1+1" – одна из крупнейших бухгалтерских компаний в Барнауле. За 10 лет её основатель Ольга Сорокина выработала собственную стратегию, согласно которой держать руку на пульсе – одно из главных качеств профессионального бухгалтера.

Быть в тренде

Один из главных трендов бухучета сегодня – дистанционное сопровождение. Аутсорсинг удобен тем, что получать услугу клиент может независимо от своего географического положения. "1+1" ведёт компании, которые располагаются не только в Сибири, но и в европейской части России. Но даже те, кто находится в Барнауле, нередко предпочитают работать с бухгалтерами "на удалёнке" по целому ряду причин.

Одна из них – сегодня часть бухгалтерских операций по работе с первичными документами (ввод входящих документов, к примеру) уже автоматизирована. Нередко предприятия используют электронный документооборот. Но даже если базовые манипуляции выполняют штатные бухгалтеры, очень важными остаются функции главбуха, которые берут на себя специалисты Центра поддержки бизнеса "1+1". Они оформляют специфические операции (производство, получение кредитов, лизинг), начисляют зарплату, формируют отчётность – словом, все сложные моменты берут на себя.

"Мы автоматизированы настолько, что можем работать с клиентами по всей стране. Вопрос только в том, насколько клиенты технически подготовлены к такому сотрудничеству. Кроме того, сейчас у бизнеса есть большой запрос на автоматизацию – предприниматели внедряют необходимые им программы, а мы помогаем решать непростую задачу по их интеграции с "1С: Бухгалтерия", – рассказала директор "1+1" Ольга Сорокина.

По мнению руководителя Центра сопровождения бизнеса, "первичка" в ближайшие годы будет полностью отдана роботам. Ещё один участок, который автоматизируют, – работа с банком. Главбух будет нужен для того, чтобы свести все процессы воедино, проверить результаты автоматизированной работы и, конечно, максимально оптимизировать налоги. Для специалиста, владеющего современными технологиями, сделать это в дистанционном режиме не составит особого труда.

Подходит малым и средним

Бухгалтерия на аутсорсинге подходит всем, кроме самозанятых, – у них всё рассчитывается в специальном приложении. Предприятия малого и среднего бизнеса могут пользоваться услугами бухгалтера на удалёнке с выгодой для себя.

Прежде чем начать работу с клиентом, Центр сопровождения бизнеса "1+1" проводит экспресс-аудит: изучает проблемы в бухгалтерии, оценивает риски. Далее, исходя из запросов и комфорта клиентов, определяет спектр функций: какие оставляет за собой заказчик, а какие переходят бухгалтерской компании, а также режим, в котором будет происходить сотрудничество.

"Ежегодно выходит около 500 нормативных актов, связанных с налогами и бухучетом. Регулярно появляются новые сервисы, программы, требования. Не каждый рядовой бухгалтер способен осваивать их своевременно – у него много рутинной работы. Бухгалтеры на аутсорсе, наоборот, освобождены от дополнительной нагрузки в виде кадрового учёта, общения с IT-специалистами или поставщиками. Мы выполняем свою работу и делаем это качественно – за счёт автоматизации, постоянного обучения и контроля", – отмечает Ольга Сорокина.

По мнению руководителя Центра, высококвалифицированный специалист следит за последними изменениями в законодательстве и способен работать на опережение. Любая небрежность может привести к серьёзной ошибке, которая, в свою очередь, оборачивается порой миллионными потерями. Кстати, "1+1" берёт на себя ответственность за штрафы, которые возникают по вине их бухгалтеров. Она застрахована – финансовая гарантия составляет 1,5 млн рублей.

Кроме того, помощь квалифицированных бухгалтеров актуальна не только представителям малого и среднего бизнеса. В "1+1" помогают оформить различные налоговые вычеты и физическим лицам. Консультации по налогообложению для граждан в части планирования сделок с имуществом становятся всё более востребованными.

Отметим, что получить больше полезной информации о работе бухгалтерии и наиболее острых для предпринимателей вопросах в сфере учёта, налогов и права можно в корпоративном блоге "1+1" на сайте и в социальных сетях.

Центр сопровождения бизнеса "1+1"

Телефон: +7 (3852) 50-15-20

Whatsapp: +7 (964) 603-99-11

Сайт

Инстаграм