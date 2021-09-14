В России за сутки выявили 17,8 тыс. случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 17 837 – до 7 176 085. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+1609 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+839) и Московской области (+796). В Алтайском крае выявили ещё 232 случая ковида.

Выздоровели за весь период 6 418 033 человека, в том числе 15 907 – за последние сутки.

Скончался ещё 781 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 194 249 летальных случаев.