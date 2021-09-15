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Чем заняться на самоизоляции. Советы для Владимира Путина

, ИА "Амител"
Президент России ушёл на самоизоляцию. Мы там тоже недавно были и хотим поделиться советами, как провести время с пользой

В конце марта 2020 года на самоизоляцию ушла вся Россия, а сейчас, в сентябре 2021, президент заявил, что из-за большого количества случаев заболевания в его окружении ему самому придётся отправиться на самоизоляцию.

Мы решили вспомнить, а чем мы занимались на самоизоляции.

Работали

Zoom, Skype, видеоконференции. Думаем, что самоизоляция для президента – не повод отлынивать от работы, поэтому удалённая работа его всё. Вчера, 14 сентября, глава государства уже провёл совещание с руководством партии "Единая Россия" и кабмином по видеосвязи. Наша редакция делилась фотографиями домашних рабочих мест. Интересно, президент тоже с пледиком и котиками в обнимку работать будет?

Занимались спортом

Во время весеннего локдауна были закрыты фитнес-клубы и бассейны, поэтому огромную популярность набрали онлайн-тренировки. Советуем президенту посмотреть видео от известного тренера Ильи Казюры. Например, вот это – о том, как накачать попу.

Участвовали во флешмобах

Повторить сюжет известных картин, надеть платье-подушку, снять на видео парное переодевание – как только пользователи Сети не развлекали себя во время самоизоляции. Думаем, какой-то флешмоб может и первому лицу приглянуться.

Записывались на онлайн-курсы

Онлайн-образование достигло пика своей популярности весной прошлого года. Языки, танцы, психология, маркетинг и менеджмент – чему только не обучались сидя за компьютером жители России. Учились за компьютерами и школьники, но только родителям учеников это не очень нравилось.

Пересматривали любимые фильмы

"А вы тоже пришли пересмотреть этот шедевр, пока находитесь на самоизоляции?" Такие комментарии то и дело можно было встретить под самыми разными фильмами на YouTube. Специально для тех, кто вынужден сидеть дома, наш журналист Слава Кондаков составил подборку топовых фильмов, идеально подходящих для такой ситуации. Сиди и смотри. Лучшие фильмы на тему самоизоляции от amic.ru.

Больше уделяли времени семье

Самоизоляция – хорошее время, чтобы наладить отношения с близкими. Но в такой стрессовый период это сделать очень не просто. Как не сойти с ума на карантине и не срываться на близких, спрашивали Google пользователи Сети. Нам на этот вопрос ответила психолог Гоар Кроян. Она объяснила, почему в режиме самоизоляции люди злятся на самых близких и что с этим делать.

А чем бы вы посоветовали заняться президенту на карантине?

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Комментарии

15.09.2021 08:51
- гость -

В морской бой ракетами калибр, можно с Шойгу по телефону поиграть

15.09.2021 09:26
- гость -

Я на гитаре с нуля научился играть за карантин. Как только Путин объявил первый раз что уходим на карантин на две недели сразу пошел за гитарой так как понял что не две недели будет а года два.

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