"Без музыки мне оставаться надолго нельзя". Безработная бийчанка украла колонку и наушники

Сотрудник магазина бытовой техники в Бийске обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестная унесла с витрины портативную колонку и наушники. Подробности кражи раскрыли в региональном МВД.

Правоохранители выехали на место происшествия, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в обеденное время женщина прошла мимо стеллажей, прихватив с собой гаджеты, после чего ушла из магазина "по-английски", миновав кассу.

Полицейские установили личность подозреваемой и задержали её. Безработная и ранее судимая бийчанка призналась в совершении преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.