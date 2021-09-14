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В Камне-на-Оби реконструировали Мемориал Славы, построенный полвека назад

, ИА "Амител"
Стоимость работ составила 6,6 млн рублей
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

14 сентября в Камне-на-Оби прошло торжественное открытие обновлённого мемориального комплекса, возведённого в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского реготделения "Единой России". 16 жителей, призванных на войну из Камня-на-Оби, стали Героями Советского Союза.

Комплекс построили и открыли ещё в 1974 году. Автор мемориала – советский скульптор, член Союза художников России, участник Великой Отечественной войны Михаил Меньшиков. Памятник включён в число объектов культурного наследия краевого значения. Благоустройство территории провели в 2021 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", который реализуется по инициативе "Единой России". Стоимость реконструкции составила 6,6 млн рублей. На эти средства провели работы по асфальтированию дорожек, укладке плитки, установке малых архитектурных форм, а также смонтировали видеонаблюдение и освещение.

Председатель АКЗС, руководитель алтайских единороссов Александр Романенко принял участие в знаковом мероприятии. Он поблагодарил каменцев за выбор места, которое в итоге было реконструировано: "Когда люди сегодня будут приходить сюда, чтобы почтить память павших воинов, защищавших нашу землю, то они будут видеть, что память предков хранят не только в семьях, но и на уровне всего государства".

По словам Романенко, Алтайский край активно работает над реализацией нацпроекта "Жильё и городская среда". "Из 765 млн рублей, которые запланированы на реализацию регионального проекта, освоена уже практически половина, завершены работы на 115 объектах из 200 запланированных. Почти 70 общественно значимых мест в Алтайском крае, 137 дворовых территорий – это только небольшая толика того, что краевые власти сделают в 2021 году", – сказал председатель АКЗС.

Он отметил, что в региональном бюджете на 2022 год возможно увеличение финансирования данной программы.

Депутат АКЗС Алексей Найден, избранный от Каменского района, рассказал, что при проведении работ были сложности, из-за чего подрядчик затянул сроки сдачи объекта, но благодаря совместным усилиям мемориал приобрёл должный вид: "Уверен, что это место будет знаковым и для молодого поколения – ребятишек, которые получают представление о сложной для нашего народа эпохе из учебников, фильмов и таких вот мероприятий у мемориальных комплексов".

В мероприятии также принял участие председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. "Я очень рад, что мы восстанавливаем такие мемориалы, которые были созданы в XX веке в честь нашей Победы в Великой Отечественной войне. В стране осталось около 40 тысяч активных участников войны. Выполняя решения оргкомитета "Победа", мы повсюду по стране в рамках федеральной программы восстанавливаем памятные объекты, созданные в честь этих героев", – рассказал генерал-полковник.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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