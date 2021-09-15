Названы четыре симптома незаметного поражения организма раком

Член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов перечислил симптомы, которые могут указывать на развитие рака на поздних стадиях. Об этом сообщает "АиФ".

По словам специалиста, это боли, видимые опухоли, снижение веса и потеря аппетита. При этом он подчеркнул, что онкологическим заболеваниям свойственно протекать бессимптомно на ранних стадиях, когда от них ещё можно избавиться.

"Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже третья-четвёртая стадия, где речь идёт не об излечении, а о максимально возможном сроке продления жизни пациента", – пояснил Давыдов.

В случае получения такого диагноза врач посоветовал не тратить время на нетрадиционное лечение, а незамедлительно обратиться к врачу. В противном случае промедление даже в несколько недель может обернуться необратимыми последствиями, заключил он.