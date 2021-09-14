Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщает издание Irozhlas со ссылкой на пресс-секретаря больницы.

Точные причины госпитализации 76-летнего политика не разглашаются, но по некоторым данным он может просто проходить регулярное обследование здоровья. У главы государства диагностировали невропатию ног, а также сахарный диабет. Вместе с ним в госпиталь также прибыла и его жена Ивана.

Напомним, что это уже второе попадание главы Чехии в больницу за последний месяц. 26 августа Земан оказался в медицинском учреждении из-за перелома руки – травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. Политику сделали операцию под общим наркозом, однако после график рабочих поездок откорректировали с учётом состояния его здоровья.