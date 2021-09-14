Барнаульское "Динамо" вничью сыграло на своём поле с "Торпедо-Миасс"

Футболисты барнаульского "Динамо" на своём поле не сумели выиграть у "Торпедо-Миасс" из Челябинской области. Матч 9-го тура первенства ФНЛ-2 состоялся 14 сентября на стадионе "Динамо" и завершился вничью – 0:0.

За всю игру хозяевам поля практически не удалось создать голевых моментов. Лишь в конце встречи после ошибки вратаря гостей Глеба Ефимова мяч из пустых ворот выбил защитник торпедовцев.

Напомним, что динамовцы не могут выиграть уже пять матчей подряд. Тем не менее барнаульцы остались на 7-м месте турнирной таблицы. В следующем туре "Динамо" вновь сыграет на своём стадионе. Соперником барнаульцев станет "Спартак Туймазы" из Башкортостана. Матч начнётся в 16:30.

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