"На ошибках учимся". Как городская среда на Алтае становится комфортной и что ей мешает

Пятый год в Алтайском крае реализуют федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". За это время в регионе воплотили в жизнь десятки масштабных и сотни маленьких проектов. Благодаря федеральным деньгам и софинансированию из местных бюджетов в крае удалось привести в порядок территории, которые уже много лет находились в упадке. Но не всегда всё проходит гладко. О том, какие есть проблемы в благоустройстве общественных территорий и дворов и как их удаётся решить, amic.ru рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Игорь Панарин.

– В Алтайском крае реализуется много нацпроектов, благодаря которым, наконец, начали приводить в порядок и дороги, и инфраструктуру в городах и сёлах. Вы куратор одной из сложнейших программ – "Формирование комфортной городской среды". Много лет до этой сферы не доходили ни руки, ни деньги. Какие сложности сейчас возникают при реализации программы и как удаётся решить эти проблемы?

– Программ в Алтайском крае действительно реализуется много: "Безопасные и качественные дороги", "Формирование комфортной городской среды", "Проект поддержки местных инициатив". И их реализация и результат вселяют оптимизм. Но вы правы, вместе с тем есть и сложности. Одна из главных, пожалуй, – это то, что в регионе дефицит надёжных подрядчиков с хорошей материально-технической базой и оборотными средствами. Поэтому на конкурсы всё чаще заявляются мелкие компании. У некоторых элементарно не хватает персонала, техники.

К этой проблеме в этом году добавился рост стоимости материалов. А сметы составлялись по прежним расценкам. В итоге по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" практически везде затянулись конкурсные процедуры, потому что многие подрядчики просто не захотели заходить на невыгодных для них условиях.

– Получится ли сейчас сдать уже запланированные по программе объекты?

– Программу 2021 года Алтайский край практически завершил. На большинстве объектов идёт этап сдачи и приёмки.

– Как вам это удалось?

– Мы пользуемся любой возможностью, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и не сорвать запланированное. Где-то смогли достичь договорённостей в диалоге с компаниями, где-то вносили изменения в проекты, где-то были вынуждены пойти на прямые договоры с подрядчиками (работы стоимостью до 600 тысяч рублей возможно осуществить по прямым договорам, ФЗ №44, – прим. ред.).

Удорожание материалов аукнулось и при реализации проекта поддержки местных инициатив, благодаря которому в сёлах делают детские и спортивные площадки, уличное освещение, ремонтируют дома культуры, благоустраивают кладбища – на те же ворота и ограждения требуется металл, а он подорожал больше чем на 50%. Одни муниципалитеты были вынуждены буквально уговаривать подрядчиков, другие решили внести изменения в проект, чтобы средств хватило. Большинство муниципалитетов теперь актируют работу частями, то есть рассчитываются за тот объём, который уже сделан: заактировали – рассчитались. А в селе Староперуново Тальменского района, чтобы уложиться в бюджет, решили работы выполнить силами местных жителей.

– Эксперты говорят, что цены на стройматериалы вряд ли упадут. Получается, что и на следующий год вам снова предстоит уговаривать подрядчиков?

– Из любых ситуаций мы делаем выводы, учимся на ошибках. Сейчас мы просим муниципалитеты, чтобы работы с подрядчиками начинали как можно раньше. У нас стоит задача провести конкурсы по проектам 2022 года уже этой осенью, чтобы начать стройку ближайшей весной, как только позволит погода. До этого момента компании должны уже заготовить материалы, купить оборудование.

Все мы заинтересованы в том, чтобы Алтайский край преображался, появлялись новые детские и спортивные площадки, зоны отдыха во дворах, открывались скверы и парки.

– Парки – это здорово. Но есть мнение, что в сёлах, где живут практически одни пенсионеры, строить сеть велодорожек не очень актуально. Люди предлагают сначала выяснять запросы населения, а потом уже разрабатывать проекты под них и устраивать голосование. Что вы думаете об этом?

– Я полностью поддерживаю это предложение: проекты должны быть максимально полезными. Нужно подключать и соцсети, прислушиваться, смотреть, использовать все инструменты, чтобы получить максимальный эффект от объекта.

Пример удачного проекта, когда мы учли интересы разных категорий жителей, – аллея по улице Георгия Исакова в Барнауле. Там есть и качели, и детские площадки, уютная "Аллея любви". Есть в крае объекты с велосипедными и прогулочными дорожками, лавочками, где также могут проводить время люди разных поколений.

Но тут очень важно, чтобы и сами жители были активны. Только так мы получим качественный продукт, который будет полезен всем.

– А насколько активно сейчас жители участвуют в программах поддержки местных инициатив?

– По-разному. Некоторые районы молодцы, они ставят себе программу максимум. Но есть интересный парадокс. Бывает, муниципалитеты находятся друг от друга в нескольких километрах, но жители одного очень активные, а других с места не сдвинешь. К примеру, село и станция Озерки. Первые всегда во всём участвуют. В этом году по программе "Формирование комфортной городской среды" там более чем за четыре миллиона рублей благоустроили центральную площадь. И уже начали делать сквер, в котором появится аллея, велосипедные и пешеходные дорожки, велопарковки, газоны и освещение.

А в нескольких километрах от них – станция Озерки, и там жителей никак не расшевелить. Многое, конечно, зависит и от работников местной администрации: эти программы предполагают большой объём бумажной работы, и, конечно, нужно потрудиться.

Бывает и зеркальная ситуация, когда изменениям противятся сами жители. Не буду называть районы, но там у глав просто опускаются руки: люди категорически отказываются сдавать деньги. На встречах уговариваем, убеждаем сельчан, ведь обязательное условие всех этих программ – софинансирование. От населения нужно собрать всего 5% от стоимости проекта, и это принципиальный вопрос. Только так можно воспитать бережливость в себе и детях, чтобы не разломали и не раскурочили тот же сквер или детскую площадку.

– С благоустройством городов и крупных сёл всё понятно. Но ведь у нас в крае есть мелкие населённые пункты. И там люди тоже хотят жить в комфорте.

– Для сёл, в которых проживают более тысячи человек, начиная с 2018 года из краевого бюджета выделяются субсидии. На эти деньги в рамках муниципальных программ по благоустройству в муниципалитетах также идёт формирование комфортной среды. Привлекаются средства спонсоров и местных администраций.

Например, в селе Киприно делают парк культуры и отдыха стоимостью 7 миллионов рублей. Краевая субсидия составила ровно половину – 3,5 млн рублей. Часть средств направили из районного бюджета. Большое участие в проекте приняла компания "Киприно". За два года тут планируют установить сцену, сделают тротуары, освещение, ограждение и озеленение.

Верх-Суетскому сельсовету тоже выделили 3,5 млн рублей на благоустройство центральной площади у здания культурно-досугового центра. Общая стоимость работ составила 4,7 млн рублей. За эти деньги тут появится фонтан, малые архитектурные формы, сделают освещение и положат бордюры.

В Чистюньском сельсовете уже завершают благоустройство территории парка у мемориала воинам ВОВ. Сделали дорожки, ограждение, отремонтировали мемориальные плиты. И все эти проекты очень нужные.

– А сколько в год таких проектов удаётся реализовать в Алтайском крае?

– В год в сёлах удаётся провести благоустройство 15-16 общественных территорий. Заявок поступает примерно в четыре раза больше: порядка 50-60. Из них составляется рейтинг. Исходя из этого в дальнейшем распределяются средства между участниками.

Совместно с коллегами мы планируем выйти к региональному правительству с инициативой, увеличить финансирование, чтобы сёла, которые сейчас обделены, тоже смогли участвовать в программе.

По информации Минстроя Алтайского края, за четыре года реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе удалось благоустроить 1218 объектов в 42 муниципалитетах, в том числе 1068 дворовых и 150 общественных территорий на общую сумму около 2,7 млрд рублей. На прилегающих дворовых территориях многоквартирных домов отремонтировано 1409 дворовых проездов и пешеходных зон. Всего на благоустройство дворов было затрачено около 1,6 млрд рублей. Кроме того, удалось обустроить 29 площадей, 38 парков, 27 аллей и пешеходных зон, 19 скверов, 32 бульвара и зон отдыха, 5 набережных. Всего на благоустройство общественных пространств было затрачено около 1,1 млрд рублей.