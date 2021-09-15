Среда, 15 Сентябрь, 16:49

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 85,99
22°


6312185 +23508
Обь
57см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

"На ошибках учимся". Как городская среда на Алтае становится комфортной и что ей мешает

, ИА "Амител"
Регион столкнулся с дефицитом подрядчиков, но в крае делают всё, чтобы завершить запланированное в срок
Игорь Панарин / Фото: из личного архива

Игорь Панарин / Фото: из личного архива

Пятый год в Алтайском крае реализуют федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". За это время в регионе воплотили в жизнь десятки масштабных и сотни маленьких проектов. Благодаря федеральным деньгам и софинансированию из местных бюджетов в крае удалось привести в порядок территории, которые уже много лет находились в упадке. Но не всегда всё проходит гладко. О том, какие есть проблемы в благоустройстве общественных территорий и дворов и как их удаётся решить, amic.ru рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Игорь Панарин.

– В Алтайском крае реализуется много нацпроектов, благодаря которым, наконец, начали приводить в порядок и дороги, и инфраструктуру в городах и сёлах. Вы куратор одной из сложнейших программ – "Формирование комфортной городской среды". Много лет до этой сферы не доходили ни руки, ни деньги. Какие сложности сейчас возникают при реализации программы и как удаётся решить эти проблемы?

– Программ в Алтайском крае действительно реализуется много: "Безопасные и качественные дороги", "Формирование комфортной городской среды", "Проект поддержки местных инициатив". И их реализация и результат вселяют оптимизм. Но вы правы, вместе с тем есть и сложности. Одна из главных, пожалуй, – это то, что в регионе дефицит надёжных подрядчиков с хорошей материально-технической базой и оборотными средствами. Поэтому на конкурсы всё чаще заявляются мелкие компании. У некоторых элементарно не хватает персонала, техники.

К этой проблеме в этом году добавился рост стоимости материалов. А сметы составлялись по прежним расценкам. В итоге по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" практически везде затянулись конкурсные процедуры, потому что многие подрядчики просто не захотели заходить на невыгодных для них условиях.

– Получится ли сейчас сдать уже запланированные по программе объекты?

– Программу 2021 года Алтайский край практически завершил. На большинстве объектов идёт этап сдачи и приёмки.

– Как вам это удалось?

– Мы пользуемся любой возможностью, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и не сорвать запланированное. Где-то смогли достичь договорённостей в диалоге с компаниями, где-то вносили изменения в проекты, где-то были вынуждены пойти на прямые договоры с подрядчиками (работы стоимостью до 600 тысяч рублей возможно осуществить по прямым договорам, ФЗ №44, – прим. ред.).

Удорожание материалов аукнулось и при реализации проекта поддержки местных инициатив, благодаря которому в сёлах делают детские и спортивные площадки, уличное освещение, ремонтируют дома культуры, благоустраивают кладбища – на те же ворота и ограждения требуется металл, а он подорожал больше чем на 50%. Одни муниципалитеты были вынуждены буквально уговаривать подрядчиков, другие решили внести изменения в проект, чтобы средств хватило. Большинство муниципалитетов теперь актируют работу частями, то есть рассчитываются за тот объём, который уже сделан: заактировали – рассчитались. А в селе Староперуново Тальменского района, чтобы уложиться в бюджет, решили работы выполнить силами местных жителей.

– Эксперты говорят, что цены на стройматериалы вряд ли упадут. Получается, что и на следующий год вам снова предстоит уговаривать подрядчиков?

– Из любых ситуаций мы делаем выводы, учимся на ошибках. Сейчас мы просим муниципалитеты, чтобы работы с подрядчиками начинали как можно раньше. У нас стоит задача провести конкурсы по проектам 2022 года уже этой осенью, чтобы начать стройку ближайшей весной, как только позволит погода. До этого момента компании должны уже заготовить материалы, купить оборудование.

Все мы заинтересованы в том, чтобы Алтайский край преображался, появлялись новые детские и спортивные площадки, зоны отдыха во дворах, открывались скверы и парки.

– Парки – это здорово. Но есть мнение, что в сёлах, где живут практически одни пенсионеры, строить сеть велодорожек не очень актуально. Люди предлагают сначала выяснять запросы населения, а потом уже разрабатывать проекты под них и устраивать голосование. Что вы думаете об этом?

– Я полностью поддерживаю это предложение: проекты должны быть максимально полезными. Нужно подключать и соцсети, прислушиваться, смотреть, использовать все инструменты, чтобы получить максимальный эффект от объекта.

Пример удачного проекта, когда мы учли интересы разных категорий жителей, – аллея по улице Георгия Исакова в Барнауле. Там есть и качели, и детские площадки, уютная "Аллея любви". Есть в крае объекты с велосипедными и прогулочными дорожками, лавочками, где также могут проводить время люди разных поколений.

Но тут очень важно, чтобы и сами жители были активны. Только так мы получим качественный продукт, который будет полезен всем.

– А насколько активно сейчас жители участвуют в программах поддержки местных инициатив?

 – По-разному. Некоторые районы молодцы, они ставят себе программу максимум. Но есть интересный парадокс. Бывает, муниципалитеты находятся друг от друга в нескольких километрах, но жители одного очень активные, а других с места не сдвинешь. К примеру, село и станция Озерки. Первые всегда во всём участвуют. В этом году по программе "Формирование комфортной городской среды" там более чем за четыре миллиона рублей благоустроили центральную площадь. И уже начали делать сквер, в котором появится аллея, велосипедные и пешеходные дорожки, велопарковки, газоны и освещение. 

А в нескольких километрах от них – станция Озерки, и там жителей никак не расшевелить. Многое, конечно, зависит и от работников местной администрации: эти программы предполагают большой объём бумажной работы, и, конечно, нужно потрудиться.

Бывает и зеркальная ситуация, когда изменениям противятся сами жители. Не буду называть районы, но там у глав просто опускаются руки: люди категорически отказываются сдавать деньги. На встречах уговариваем, убеждаем сельчан, ведь обязательное условие всех этих программ – софинансирование. От населения нужно собрать всего 5% от стоимости проекта, и это принципиальный вопрос. Только так можно воспитать бережливость в себе и детях, чтобы не разломали и не раскурочили тот же сквер или детскую площадку.

– С благоустройством городов и крупных сёл всё понятно. Но ведь у нас в крае есть мелкие населённые пункты. И там люди тоже хотят жить в комфорте.

– Для сёл, в которых проживают более тысячи человек, начиная с 2018 года из краевого бюджета выделяются субсидии. На эти деньги в рамках муниципальных программ по благоустройству в муниципалитетах также идёт формирование комфортной среды. Привлекаются средства спонсоров и местных администраций.

Например, в селе Киприно делают парк культуры и отдыха стоимостью 7 миллионов рублей. Краевая субсидия составила ровно половину – 3,5 млн рублей. Часть средств направили из районного бюджета. Большое участие в проекте приняла компания "Киприно". За два года тут планируют установить сцену, сделают тротуары, освещение, ограждение и озеленение.

Верх-Суетскому сельсовету тоже выделили 3,5 млн рублей на благоустройство центральной площади у здания культурно-досугового центра. Общая стоимость работ составила 4,7 млн рублей. За эти деньги тут появится фонтан, малые архитектурные формы, сделают освещение и положат бордюры.

 В Чистюньском сельсовете уже завершают благоустройство территории парка у мемориала воинам ВОВ. Сделали дорожки, ограждение, отремонтировали мемориальные плиты. И все эти проекты очень нужные.

– А сколько в год таких проектов удаётся реализовать в Алтайском крае?

– В год в сёлах удаётся провести благоустройство 15-16 общественных территорий. Заявок поступает примерно в четыре раза больше: порядка 50-60. Из них составляется рейтинг. Исходя из этого в дальнейшем распределяются средства между участниками.

Совместно с коллегами мы планируем выйти к региональному правительству с инициативой, увеличить финансирование, чтобы сёла, которые сейчас обделены, тоже смогли участвовать в программе.

По информации Минстроя Алтайского края, за четыре года реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе удалось благоустроить 1218 объектов в 42 муниципалитетах, в том числе 1068 дворовых и 150 общественных территорий на общую сумму около 2,7 млрд рублей. На прилегающих дворовых территориях многоквартирных домов отремонтировано 1409 дворовых проездов и пешеходных зон. Всего на благоустройство дворов было затрачено около 1,6 млрд рублей. Кроме того, удалось обустроить 29 площадей, 38 парков, 27 аллей и пешеходных зон, 19 скверов, 32 бульвара и зон отдыха, 5 набережных. Всего на благоустройство общественных пространств было затрачено около 1,1 млрд рублей.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:36
На Алтае пьяный мужчина угнал "Ниву", врезался в забор и уснул прямо в машине 1
16:21
Ещё 30 человек заболели ковидом в Горном Алтае 0
16:05
Лавров назвал доказательство того, что США вмешиваются в российские выборы 4
15:54
Алтайкрайстат предлагает заработать во время переписи населения 5
15:43
Алтайским работодателям возместят затраты на борьбу с COVID-19 1
15:28
В Бийске определились с датой начала отопительного сезона 2
15:13
Иммунолог раскрыл сроки начала четвёртой волны коронавируса в России 5
14:57
Виктор Томенко вручил краевые награды алтайским паралимпийцам и их тренерам 3
14:41
Алтайские школы искусств получат более 80 миллионов рублей в 2022 году 0
14:24
Proдавай почку. Шутки и мемы о новой презентации Apple 4
14:03
Наука занимательная. АлтГТУ приглашает на фестиваль "Наследники Ползунова сегодня" 0
13:55
"Зенит" с минимальным счётом проиграл действующему победителю Лиги чемпионов 0
13:41
Шутить и развиваться. Зачем Алтаю нужна Школа КВН и чему там будут учить? 8
13:26
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 74 тысячи человек 0
13:10
Сколько стоит iPhone 13 и чем он отличается от своих предшественников? 12
12:55
Резня тремя ножами. На Алтае женщина едва не убила 70-летнюю экс-свекровь 1
12:39
Нужно живым. Где в Барнауле установят стелу "Город трудовой доблести" и почему это важно 3
12:21
Избирком отменил решение о снятии коммуниста Александра Попова с выборов в АКЗС 6
12:01
Музыка с душой. В Барнауле пройдет гала-концерт бардовской песни 0
11:48
Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина задержали на 48 часов 17
11:33
Доктор Мясников назвал симптом, который люди путают с инсультом 1
11:17
В мэрии ответили на жалобы барнаульцев о нехватке мест в школе № 102 17
11:01
Развёл костёр – получил штраф: как сжигать мусор на даче по правилам 6
10:51
Россиянам рассказали о получении пенсии в случае смерти супруга 2
10:36
Барнаульский "Коммунальщик" дважды проиграл "Ак Барсу Динамо" 0
10:20
Билл Гейтс назвал условие готовности мира к новой пандемии 4
10:03
Другая энергия: как организовать бесперебойное электроснабжение на жилых и бизнес-объектах 13
09:46
Продавец из Новоалтайска хотел быстро разбогатеть и потерял на бирже 670 тысяч рублей 6
09:30
Первыми депутатами были купцы, а женщины не голосовали: 1877 год в подкасте "Столица мира" 4
09:16
Ольга Бузова собралась стать историком 21
09:01
Бухгалтер на удалёнке. Где найти специалиста, который грамотно минимизирует налоги 2
08:52
Редизайн iPad mini и самый дорогой iPhone. Apple презентовала новинки 2021 года 7
08:37
Даже по прописке. Жители Барнаула жалуются на нехватку мест в школе № 102 19
08:22
Не более суток, но с одеждой и тапками. МВД утвердило правила работы вытрезвителей 11
08:07
Симбиоз гастрокультур: в Барнауле открыли ресторан с шеф-поваром из Египта 9
07:56
Все на участок: кого будут выбирать жители Алтайского края в сентябре. Инфографика 35
07:34
Умный домофон не пустил в подъезд пьяного россиянина 9
07:19
"На ошибках учимся". Как городская среда на Алтае становится комфортной и что ей мешает 0
07:03
Главное – расшколиться. Что такое семейное обучение и насколько легко учить ребёнка дома 11
06:51
Чем заняться на самоизоляции. Советы для Владимира Путина 3
06:37
Душа поет. Пианист из Австралии делает смешные видео, играя в дуэте с орущими животными 1
06:18
Названы четыре симптома незаметного поражения организма раком 2
06:03
До +24 градусов потеплеет в Алтайском крае 15 сентября 0
23:45
Такой день. Дела против жены и сына экс-замглавы Барнаула и 200 млн на дороги в Рубцовске 0
23:19
УФАС оштрафовало владельцев газовых заправок почти на 12 млн рублей за сговор в Барнауле 4
22:52
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи во время ЧС 7
22:25
"Без музыки мне оставаться надолго нельзя". Безработная бийчанка украла колонку и наушники 1
21:46
В России за сутки выявили 17,8 тыс. случаев COVID-19 0
21:18
"Чудом оттуда ушёл". Несколько девушек избили кандидата в депутаты АКЗС у бара в Барнауле 25
20:47
Барнаульское "Динамо" вничью сыграло на своём поле с "Торпедо-Миасс" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.