Умный домофон не пустил в подъезд пьяного россиянина

В городе Октябрьский в Башкирии пьяный человек несколько минут пытался попасть в свой дом, но умный домофон его не пустил. Домофон несколько раз просил его сделать фото, однако распознать результат не смог.

Умный домофон обладает функцией распознавания лиц. Чтобы попасть на территорию дома, нужно сказать: "Фото" и встать на расстоянии вытянутой руки перед панелью. Однако техника речь пьяницы понять не смогла, и повторяла предложение: "Скажите: фото".

Домофон решил уточнить номер квартиры, но из-за спутанной речи гостя пытался опознать его как жителя 50, а не 57 квартиры. Когда техника всё-таки смогла сделать фото, гость оказался неопознан.

Расстроившийся мужчина пообещал написать жалобу, обругал домофон и удалился. Его дальнейшая судьба неизвестна.