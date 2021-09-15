Умный домофон не пустил в подъезд пьяного россиянина

В городе Октябрьский в Башкирии пьяный человек несколько минут пытался попасть в свой дом, но умный домофон его не пустил. Домофон несколько раз просил его сделать фото, однако распознать результат не смог.
Умный домофон обладает функцией распознавания лиц. Чтобы попасть на территорию дома, нужно сказать: "Фото" и встать на расстоянии вытянутой руки перед панелью. Однако техника речь пьяницы понять не смогла, и повторяла предложение: "Скажите: фото".
Домофон решил уточнить номер квартиры, но из-за спутанной речи гостя пытался опознать его как жителя 50, а не 57 квартиры. Когда техника всё-таки смогла сделать фото, гость оказался неопознан.
Расстроившийся мужчина пообещал написать жалобу, обругал домофон и удалился. Его дальнейшая судьба неизвестна.
Комментарии
а видео то где?
Ну не шмогла я, не шмогла!
обругал домофон
Домофону понадобилась помощь психолога? Тема не раскрыта.
Это попадает под домашнее насилие?
Давайте цифровизоваться и дальше. А потом, не дай Бог, выпил лишнего, избили, не побрился, флюс вскочил или просто сбой программы, и ни домой не попадёшь, ни машина не поедет, ни техника не включится, ни денег не снимешь. Зато Греф с данеймилохиным весело петь и плясать будут.
Бухарик-то бухарик, а живёт в доме, где такая система установлена и работает... а у нас в
ДЕЗ-2 Ленинского районаООО "Жилищник" (чуть пальцы не сломал, набирая это нерусское слово) тысячу раз надо позвонить, чтобы лампочку поменяли...
распил бабла, вряд ли эта штука надежно распознает лица. скорее всего она пропускает и левых людей с большой долей вероятности. достаточно внятно сказать ФОТО
в суд подать на домофон за препятствие в допуске в законное жилье
Ну так то не смешно, он в свой дом так-то попасть не смог. А если бы зима и он там дуба дал у подъезда ? Кто-то бы точно присел надолго за установку такой системы и это скорее всего были бы те, кто поставил данную систему на дом.