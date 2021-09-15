Продавец из Новоалтайска хотел быстро разбогатеть и потерял на бирже 670 тысяч рублей

Продавец розничной сети из Новоалтайска проиграл на бирже более 670 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

37-летний горожанин нашёл в соцсети брокерскую контору, которая предлагала быстро заработать. Мужчина связался с представителем компании и обговорил условия участия в ставках.

"Он перечислил через банкомат денежные средства по указанным реквизитам – 670 тысяч рублей. После этих действий сотовый телефон незнакомцев стал недоступен", – рассказали в ведомстве.

Потерпевший обратился в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество".