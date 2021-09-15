Продавец из Новоалтайска хотел быстро разбогатеть и потерял на бирже 670 тысяч рублей

Продавец розничной сети из Новоалтайска проиграл на бирже более 670 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
37-летний горожанин нашёл в соцсети брокерскую контору, которая предлагала быстро заработать. Мужчина связался с представителем компании и обговорил условия участия в ставках.
"Он перечислил через банкомат денежные средства по указанным реквизитам – 670 тысяч рублей. После этих действий сотовый телефон незнакомцев стал недоступен", – рассказали в ведомстве.
Потерпевший обратился в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество".
Комментарии
То хорошо, одно непонятно, чо так мало вклал то?
ну наверно еще другим чуток оставил ))
Так это не на бирже он потерял. Причем тут биржа вообще?
Почему не попробовал на малой сумме позарабатывать потестить.
15.09.2021 11:40
- гость -
Пациент приходит к врачу:
— Доктор! Дайте мне таблетку от жадности. Да побольше, побольше!
Пролетел инвестор.