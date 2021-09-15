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Билл Гейтс назвал условие готовности мира к новой пандемии

, ИА "Амител"
По словам миллиардера, человечеству придётся начать производить вакцины в очень короткие сроки
Фото: wordpress.com

Фото: wordpress.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что сейчас в мире уделяется меньше внимания подготовке по противодействию грядущей пандемии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WSJ.

По словам миллиардера, для борьбы с новой пандемией человечеству нужно научиться создавать вакцину за 100 дней и производить достаточное количество препарата для населения планеты за такой же срок.

"Единственным реальным решением этой проблемы является наличие заводов, которые могут произвести достаточно доз вакцин для всего мира за 100 дней. Это выполнимо", – сказал Гейтс.

В ноябре 2020 года Билл Гейтс уже заявлял о неизбежности новой пандемии. Тогда он выразил мнение, что при хорошем раскладе "это случится лет через 20", но может произойти и намного раньше.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

15.09.2021 10:49
- гость -

Блин. Тыщи лет жили болели, умирали, выживали. А щас-то чё случилось? Резко стоимость каждого человека выросла!? Да плевать имеющим деньги и власть на людей. Проще от Гейтса избавиться

15.09.2021 10:51
- гость -

Это он так денег коряво просит под проект?

15.09.2021 11:15
- гость -

Да ничего особенного не случилось, просто с появлением интернета появилась возможность любому выкладывать свои умные мысли по любому поводу.

15.09.2021 11:23
Горожанин

А сам на Мнембе возле Занзибара будет отсиживаться?

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