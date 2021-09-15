Билл Гейтс назвал условие готовности мира к новой пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что сейчас в мире уделяется меньше внимания подготовке по противодействию грядущей пандемии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WSJ.

По словам миллиардера, для борьбы с новой пандемией человечеству нужно научиться создавать вакцину за 100 дней и производить достаточное количество препарата для населения планеты за такой же срок.

"Единственным реальным решением этой проблемы является наличие заводов, которые могут произвести достаточно доз вакцин для всего мира за 100 дней. Это выполнимо", – сказал Гейтс.

В ноябре 2020 года Билл Гейтс уже заявлял о неизбежности новой пандемии. Тогда он выразил мнение, что при хорошем раскладе "это случится лет через 20", но может произойти и намного раньше.