Россиянам рассказали о получении пенсии в случае смерти супруга

Гражданин России вправе претендовать на более высокую пенсию умершего супруга вместо своей. Перейти на неё может вдова или вдовец, достигшие пенсионного возраста или признанные нетрудоспособными. Но есть нюансы.
"Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)", – пояснили на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.
При этом человек может в любое время вернуться на пенсию по старости – для этого потребуется подать соответствующее заявление.
Ранее в ПФР рассказали, кто может получать две пенсии одновременно.
Комментарии
две пенсии одновременно могут получить бывшие военнослужащие и сотрудники Минобороны, прокуратуры, МВД, ФСБ и ряда других ведомств.
вот прямо завидно
Завидуй молча.