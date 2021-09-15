Наука занимательная. АлтГТУ приглашает на фестиваль "Наследники Ползунова сегодня"

Традиционный фестиваль науки "Наследники Ползунова сегодня" пройдёт 18 сентября 2021 года в АлтГТУ. Вуз представит 44 тематические площадки.

В университете уверены, что каждый из пришедших гостей найдёт занятие себе по интересам. В программе – выставки научно-инновационных разработок, творческих проектов по робототехнике, интерактивные лекционные занятия, мастер-классы с демонстрацией оборудования, презентации и деловые игры. Послушать мнение профессоров, задать им вопросы из разных областей смогут все желающие.

Автолюбителей, например, заинтересует мастер-класс "Современные методы обучения вождению автомобилей". Там будут представлены результаты разработок и модернизаций конструкций автомобильных тренажёров.

Гостям будет показана работа на современном тренажёре и проведены психофизиологические обследования всех желающих (определение времени реакции).

Также участники смогут изготовить детали для робота на мастер-классе "IT-технологии в машиностроении. Создание и изготовление 3D-моделей".

На интерактивных площадках можно будет стать банкиром и создать биржу, химиком и определить оригинальный ли это товар или подделка.

В мероприятии буду задействованы все институты и факультеты Алтайского государственного технического университета.

Фестиваль пройдёт в АлтГТУ (пр. Ленина, 46) 18 сентября с 10:00 до 15:00. Гостей будут встречать волонтёры, которые помогут сориентироваться в корпусах вуза. Вход свободный. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.