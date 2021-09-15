Избирком отменил решение о снятии коммуниста Александра Попова с выборов в АКЗС

Избирком отменил решение о снятии с выборов в АКЗС кандидата от КПРФ Александра Попова. Об этом сообщили в пресс-службе крайкома партии.
Снять кандидата решили из-за полученной им ранее судимости, которая устанавливает 15-летнее ограничение в пассивном избирательном праве. Коммунисты, в свою очередь, заявляли, что судимость у Попова была более 20 лет назад. Кроме того, на выборы в 2017 и 2019 годах кандидата регистрировали без проблем.
Оказалось, что судимость Попов получил ещё тогда, когда был несовершеннолетним. Она считается погашенной ещё с 2006 года, а это значит, что 15 лет, которые должны пройти для того, чтобы кандидат смог зарегистрироваться, уже истекли.
На данный момент Попов Александр Вячеславович является кандидатом в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29, отметили в Краизбиркоме.
Комментарии
а за что сидел?
Да-да, знаем такого КОММУНИСТА, который приглашает Си Си Кейтч на праздники и говорит что "такую радость позволить себе сегодня может каждый"
не важно за что, важно что по молодости и очень давно! Сейчас это единственный кандидат в своем районе, дела которого видны жителям, и люди многие его знают лично. А остальные только бла-бла-бла. Думаю поэтому его и хотели снять с выборов. Жаль я не отношусь к этому району (по прописке), а только проживаю. Я бы голосовал за него, нормальный парень из народа!
Прям так написано, что дела саааавсем давно минувших дней, хотя 2006 + 15 и есть 2021, так что ещё надо смотреть в каком месяце судимость погашена, так как вполне ещё снять могут.
15.09.2021 12:53
М
Да-да, знаем такого КОММУНИСТА, который приглашает Си Си Кейтч на праздники и говорит что "такую радость позволить себе сегодня может каждый"
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Тот то был Владимир Попов, а этот Александр Попов.
Шапки воровал? Как янукович?