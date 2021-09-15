Избирком отменил решение о снятии коммуниста Александра Попова с выборов в АКЗС

Избирком отменил решение о снятии с выборов в АКЗС кандидата от КПРФ Александра Попова. Об этом сообщили в пресс-службе крайкома партии.

Снять кандидата решили из-за полученной им ранее судимости, которая устанавливает 15-летнее ограничение в пассивном избирательном праве. Коммунисты, в свою очередь, заявляли, что судимость у Попова была более 20 лет назад. Кроме того, на выборы в 2017 и 2019 годах кандидата регистрировали без проблем.

Оказалось, что судимость Попов получил ещё тогда, когда был несовершеннолетним. Она считается погашенной ещё с 2006 года, а это значит, что 15 лет, которые должны пройти для того, чтобы кандидат смог зарегистрироваться, уже истекли.

На данный момент Попов Александр Вячеславович является кандидатом в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29, отметили в Краизбиркоме.