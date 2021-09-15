Резня тремя ножами. На Алтае женщина едва не убила 70-летнюю экс-свекровь

В Алейске местной жительнице предъявили обвинение в покушении на убийство. Она попыталась зарезать бывшую родственницу тремя ножами.

В августе 38-летняя горожанка освободилась из колонии и стала проживать у своей экс-свекрови. Вечером 9 сентября женщины поругались во время застолья из-за малозначительного повода.

"Злоумышленница нанесла хозяйке дома тремя ножами поочерёдно множественные удары в область грудной клетки и брюшной полости", – пояснили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Довести умысел на убийство женщине не удалось, поскольку 70-летней потерпевшей вовремя помогли медики. Обвиняемую заключили под стражу. Расследование продолжается.