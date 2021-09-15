Proдавай почку. Шутки и мемы о новой презентации Apple

Корпорация Apple 14 сентября представила сразу несколько новинок: iPad 9, iPad mini, Apple Watch 7, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Особого внимания, конечно же, удостоился iPhone. Девайс получил уменьшенную на 20% "чёлку", увеличенные аккумуляторы, новые расцветки и камеры. Цена за новый телефон колеблется от 70 тысяч до 160 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
В Сети немного разочаровались в презентации, и пользователи обратили внимание, что поколения 12 и 13 практически не отличаются. Также стоимость девайса вызывала множество обсуждений.
Собрали реакцию из соцсетей.
Все мы после презентации айфонов 😂😂🤌🏾#AppleEvent pic.twitter.com/IyHqtLRPMx— 𝓂𝒶𝓇𝓎 (@heymarruusia) September 14, 2021
Новый iPhone похож на старый тем, что у тебя его тоже не будет— Сталингулаг (@StalinGulag) September 14, 2021
Приходит как-то iPhone 12 в парикмахерскую и говорит: "мне только челку подравняйте"— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 14, 2021
Никогда не пойму пользователей яблочной продукции...— Егор (@Graypfruit) September 14, 2021
Выходит уже тринадцатый айфон, а рингтон "Ёмоё, мама звонит" на нём до сих пор установить нельзя 🤷♂️#AppleEvent
Я обожаю наш народ. "Презентация фигня", "скучно", "ничего нового", "#Apple уже не та", "телефоны, 💩 нет смысла обновляться". И через месяц: "Интересно, кредит на год или на два брать?"🤷♂️— Интимный прыщик (@nocacutax) September 15, 2021
Apple напоминает многодетную семью, где младших рожают уже чисто глянуть, что получится— SNEGIN 2021❄ (@_deadpool_2021) September 15, 2021
Стоимость автомобиля и новой модели телефона почти одинаковая https://t.co/lEstVRARXl— Проспект Мира (@prmiraru) September 15, 2021
🍎 презентует 13 iPhone;)))) pic.twitter.com/l6B5wQrsry— Ваsилиskа (@vasilisssckas) September 14, 2021
На apple watch теперь будет полноформатная клавиатура pic.twitter.com/SY7akfq1MI— Королева чёрных стен 🖤 🇺🇦 (@Natanelaaa) September 14, 2021
Комментарии
Даже стёб над огрызком какой-то однообразный и унылый...
при Джобсе такого не было
Надо брать.
Вот молодцы, такой бизнес подняли!! Молодцы, на человеческих понтах деньги делают!! А у нас "понты дороже денег" так что с нетерпением ждем-с 14,15,16...)))
15.09.2021 16:39 Apple в чем виновата что тебя 1000$ это запредельная сумма?
Гостю 16:53 а если не запредельная, то я должен покупать айфон? Кто реально имеет возможность не замораживается и не гонится за понтами, дабы показать что к него хватило денег на это, не от большого ума это
Как правило кто покупает такие вещи малообеспеченные люди, потому что большинство берут телефоны все таки в кредит
15.09.2021 16:53
- гость -
дело не в сумме, дело в том что люди бегут за маркетингом, а не за технологиями
13 айфон ничего нового не поведал, а является простым аналогом любого топового телефона другого бренда, стоимость которого ниже.
если первые айфоны были в топе и китай с них делал копии
то в обычном китайском тлф2021 функционала гораздо больше чем в огрызке13