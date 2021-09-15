Proдавай почку. Шутки и мемы о новой презентации Apple

Корпорация Apple 14 сентября представила сразу несколько новинок: iPad 9, iPad mini, Apple Watch 7, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Особого внимания, конечно же, удостоился iPhone. Девайс получил уменьшенную на 20% "чёлку", увеличенные аккумуляторы, новые расцветки и камеры. Цена за новый телефон колеблется от 70 тысяч до 160 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

В Сети немного разочаровались в презентации, и пользователи обратили внимание, что поколения 12 и 13 практически не отличаются. Также стоимость девайса вызывала множество обсуждений.

Собрали реакцию из соцсетей.

Новый iPhone похож на старый тем, что у тебя его тоже не будет — Сталингулаг (@StalinGulag) September 14, 2021

Приходит как-то iPhone 12 в парикмахерскую и говорит: "мне только челку подравняйте" — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 14, 2021

Никогда не пойму пользователей яблочной продукции...



Выходит уже тринадцатый айфон, а рингтон "Ёмоё, мама звонит" на нём до сих пор установить нельзя 🤷‍♂️#AppleEvent — Егор (@Graypfruit) September 14, 2021

Я обожаю наш народ. "Презентация фигня", "скучно", "ничего нового", "#Apple уже не та", "телефоны, 💩 нет смысла обновляться". И через месяц: "Интересно, кредит на год или на два брать?"🤷‍♂️ — Интимный прыщик (@nocacutax) September 15, 2021

Apple напоминает многодетную семью, где младших рожают уже чисто глянуть, что получится — SNEGIN 2021❄ (@_deadpool_2021) September 15, 2021

Стоимость автомобиля и новой модели телефона почти одинаковая https://t.co/lEstVRARXl — Проспект Мира (@prmiraru) September 15, 2021