Игра вдолгую. МФО снизили онлайн-выдачу займов "до зарплаты"

Микрофинансовые организации уходят от привычных онлайн-займов "до зарплаты". На смену им приходят среднесрочные и долгосрочные займы, сообщил Банк России в своём обзоре "Тенденции микрофинансового рынка во II квартале 2021 года" .

При этом даже те компании, которые ранее выдавали онлайн и займы "до зарплаты", пересмотрели свою политику. Как сообщил Центробанк России, часть участников рынка смогли увеличить среднюю сумму займов на покупку товаров, что также могло привести к "миграции" ссуд в категорию среднесрочных.

Цель – долгосрочные продукты

Из статистики ЦБ следует, что во втором квартале портфель сегмента среднесрочных займов вырос на 30%, в том числе за счёт того, что технологичные компании начали развивать более долгосрочные продукты.

А Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в августе сообщило , что спрос на займы более 30 тысяч рублей увеличился до 15,5%. Для сравнения: в июле 2020 года доля таких ссуд достигала лишь 13,1%.

Не только для бизнеса

Чаще всего обращения за среднесрочными и долгосрочными займами поступают от представителей малого бизнеса, а также ИП. Кроме того, МФО поощряют заёмщиков с высоким персональным кредитным рейтингом, предлагая им большие суммы и пониженные ставки.

С учётом скорости и качества обслуживания, микрофинансирование становится всё более популярным у разных слоёв населения и помогает им в решении финансовых задач, – отметили в НБКИ .

Воспользоваться удобными и доступными финансовыми продуктами могут даже заёмщики с плохой кредитной историей. Например, взяв заём под залог ПТС. Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными. Ещё один важный плюс – машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем, как и раньше, единственное ограничение – не сможете его продать до снятия обременения.

Главное – выбрать надёжную компанию с хорошей репутацией, входящую в реестр ЦБ РФ, например, финансовую группу "Содействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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Офис финансовой группы "Содействие":

Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, 66

Тел.: 8 800 302-8363 (звонок бесплатный);

График работы: пн-пт – с 09:00 до 20:00; сб-вс – с 10:00 до 18:00;

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма: от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на сентябрь 2021 года.