"Зенит" с минимальным счётом проиграл действующему победителю Лиги чемпионов

В стартовом матче Лиги чемпионов "Зенит" проиграл "Челси" со счётом 0:1. Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов победил в Лондоне благодаря голу Ромелу Лукаку на 69-й минуте встречи.

Матч прошёл в ожидаемой манере: "Челси" большую часть игры владел мячом, а "Зенит" оборонялся. Хотя многие фанаты ожидали от фаворита разгрома, "Зенит" смог оказать достойное сопротивление. Благодаря грамотной игре в защите питерцы в первом тайме ни разу не позволили игрокам "Челси" пробить в створ ворот. За весь матч лондонцы лишь дважды потревожили вратаря "Зенита".

Игра продолжалась без опасных моментов, однако лондонцы на 69-й минуте смогли воспользоваться единственной возможностью: Ромелу Лукаку головой отправил мяч в угол ворот. Этим летом "Челси" купил бельгийского форварда за 115 миллионов евро.

После поражения "Зенит" находится на третьем месте в группе. Это произошло благодаря тому, что в параллельном матче итальянский "Ювентус" обыграл шведский "Мальмё" со счётом 3:0. Если к концу группового этапа питерцы останутся на третьем месте, они попадут в Лигу Европы.

Во встрече принял участие барнаулец Александр Ерохин: он вышел на поле на 76-й минуте, но результативными действиями не отметился. Напомним, что в этом сезоне Ерохин забил пять мячей за "Зенит".