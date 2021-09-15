Виктор Томенко вручил краевые награды алтайским паралимпийцам и их тренерам

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил алтайским паралимпийцам и их тренерам почётные награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На Олимпийских играх в Токио алтайские спортсмены принесли России семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовых.

"Мы следили за вами, болели за вас. Мы очень рады, что наша сборная так успешно выступила. И, конечно же, мы все болели за Романа Жданова, нашего спортсмена и знаменосца российской команды, который по праву получил возможность представлять всю нашу страну. Призовые места, вхождение в число лучших по своим дисциплинам – это очень высокие результаты. Все мы получили прекрасные эмоции. Ещё раз поздравляю алтайский спорт, наших тренеров и спортсменов", – сказал глава региона во время награждения.

Алтайский пловец и знаменосец паралимпийской сборной России Роман Жданов получил от губернатора орден "За заслуги перед Алтайским краем" II степени.

Тренеры алтайских паралимпийцев Сергей Мануйлов и Елена Соколова награждены медалями "За заслуги перед обществом".

Пловец Егор Ефросинин и легкоатлет Александр Костин удостоились почётных грамот правительства Алтайского края.

Паралимпийцы Артур Кубасов и Егор Шаров получили благодарность губернатора Алтайского края.

Роман Жданов поблагодарил Виктора Томенко за внимание и награды, а глава региона отметил, что сейчас, когда идёт формирование бюджета на следующий год и плановый период, новые задачи по развитию спортивной инфраструктуры будут учтены.