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Виктор Томенко вручил краевые награды алтайским паралимпийцам и их тренерам

, ИА "Амител"
Алтайские спортсмены в Токио завоевали семь медалей

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил алтайским паралимпийцам и их тренерам почётные награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На Олимпийских играх в Токио алтайские спортсмены принесли России семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовых.

"Мы следили за вами, болели за вас. Мы очень рады, что наша сборная так успешно выступила. И, конечно же, мы все болели за Романа Жданова, нашего спортсмена и знаменосца российской команды, который по праву получил возможность представлять всю нашу страну. Призовые места, вхождение в число лучших по своим дисциплинам – это очень высокие результаты. Все мы получили прекрасные эмоции. Ещё раз поздравляю алтайский спорт, наших тренеров и спортсменов", – сказал глава региона во время награждения.

Алтайский пловец и знаменосец паралимпийской сборной России Роман Жданов получил от губернатора орден "За заслуги перед Алтайским краем" II степени. 

Тренеры алтайских паралимпийцев Сергей Мануйлов и Елена Соколова награждены медалями "За заслуги перед обществом".

Пловец Егор Ефросинин и легкоатлет Александр Костин удостоились почётных грамот правительства Алтайского края.

Паралимпийцы Артур Кубасов и Егор Шаров получили благодарность губернатора Алтайского края. 

Роман Жданов поблагодарил Виктора Томенко за внимание и награды, а глава региона отметил, что сейчас, когда идёт формирование бюджета на следующий год и плановый период, новые задачи по развитию спортивной инфраструктуры будут учтены.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.09.2021 15:51
Павсекакий

То поздравил, то вручил. Напридумывали себе "работы", бесполезной для общества.
Олимпийская медаль уже награда.
Но при путине спортивное состязание превратилось в защиту чести страны. А с чего вы взяли, что честь страны именно в том, что кто-то из нас быстрее или сильнее других в определённый момент времени? Какая глупость, возведённая на уррвень государственной политики...

15.09.2021 16:17
- гость -

Грамотами сыт не будешь

15.09.2021 16:23
- гость -

а Шубе почему не дали награду?. Он же ж тоже травмированный

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