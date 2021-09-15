Виктор Томенко вручил краевые награды алтайским паралимпийцам и их тренерам

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил алтайским паралимпийцам и их тренерам почётные награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На Олимпийских играх в Токио алтайские спортсмены принесли России семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовых.
"Мы следили за вами, болели за вас. Мы очень рады, что наша сборная так успешно выступила. И, конечно же, мы все болели за Романа Жданова, нашего спортсмена и знаменосца российской команды, который по праву получил возможность представлять всю нашу страну. Призовые места, вхождение в число лучших по своим дисциплинам – это очень высокие результаты. Все мы получили прекрасные эмоции. Ещё раз поздравляю алтайский спорт, наших тренеров и спортсменов", – сказал глава региона во время награждения.
Алтайский пловец и знаменосец паралимпийской сборной России Роман Жданов получил от губернатора орден "За заслуги перед Алтайским краем" II степени.
Тренеры алтайских паралимпийцев Сергей Мануйлов и Елена Соколова награждены медалями "За заслуги перед обществом".
Пловец Егор Ефросинин и легкоатлет Александр Костин удостоились почётных грамот правительства Алтайского края.
Паралимпийцы Артур Кубасов и Егор Шаров получили благодарность губернатора Алтайского края.
Роман Жданов поблагодарил Виктора Томенко за внимание и награды, а глава региона отметил, что сейчас, когда идёт формирование бюджета на следующий год и плановый период, новые задачи по развитию спортивной инфраструктуры будут учтены.
Комментарии
То поздравил, то вручил. Напридумывали себе "работы", бесполезной для общества.
Олимпийская медаль уже награда.
Но при путине спортивное состязание превратилось в защиту чести страны. А с чего вы взяли, что честь страны именно в том, что кто-то из нас быстрее или сильнее других в определённый момент времени? Какая глупость, возведённая на уррвень государственной политики...
Грамотами сыт не будешь
а Шубе почему не дали награду?. Он же ж тоже травмированный