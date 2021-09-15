Иммунолог раскрыл сроки начала четвёртой волны коронавируса в России

Число заболевших коронавирусом начнёт расти в России в конце сентября, заявил иммунолог Николай Крючков.

"В конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться", – сказал ura.ru специалист.

По его словам, четвёртая волна начнётся с больших городов страны – Москвы и Санкт-Петербурга. С начала октября подъём заболеваемости уже станет заметным, а через 2-2,5 недели начнёт расти смертность.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что следующие подъёмы COVID-19 произойдут осенью и весной, а отступление инфекции случится через полтора-два года.