Иммунолог раскрыл сроки начала четвёртой волны коронавируса в России

Число заболевших коронавирусом начнёт расти в России в конце сентября, заявил иммунолог Николай Крючков.
"В конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться", – сказал ura.ru специалист.
По его словам, четвёртая волна начнётся с больших городов страны – Москвы и Санкт-Петербурга. С начала октября подъём заболеваемости уже станет заметным, а через 2-2,5 недели начнёт расти смертность.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что следующие подъёмы COVID-19 произойдут осенью и весной, а отступление инфекции случится через полтора-два года.
Комментарии
Ага, я даже точное время могу сказать
20 сентября в 00-01 по Мск
До 19 сентября можно из дома выходить, а после 19 пандемия.
так у нас и не падала заболеваемость в Алтайском крае
а как же вакцинация и победа над короной? Мне кажется или фармкомпании намеренно уже пиарят заболеваемость коронавирусом?!
*а как же вакцинация и победа над короной? Мне кажется или фармкомпании намеренно уже пиарят заболеваемость коронавирусом?!*
От Индийского дельта штама, наша вакцина бесполезна, да и вирус продолжает мутировать