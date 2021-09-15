Алтайским работодателям возместят затраты на борьбу с COVID-19

В Алтайском крае работодателям возместят затраты на антиковидные меры. Подать соответствующее заявление можно в региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) до 1 октября.
Как сообщает мэрия Барнаула, в рамках программы получить финансирование соцстраха можно на тестирование персонала, покупку средств индивидуальной защиты, антисептиков, термометров, устройств для дезинфекции и прочего оборудования. Кроме того, в перечень входят трудоохранные меры: проведение медосмотров, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников.
"Работодатель может выбрать любые предупредительные меры, реализовать их за свой счёт и получить возмещение затрат от Фонда социального страхования. На профилактику профзаболеваний и травматизма допускается направить до 20% от сумм, уплаченных в ФСС страховых взносов. А если работодатель организует санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, указанный объём средств может быть увеличен до 30%", – отметила управляющий Алтайским региональным отделением ФСС Татьяна Петрова.
Она добавила, что в нынешнем году алтайское отделение ФСС планирует направить на программу финансирования предупредительных мер 175 млн рублей. На большую часть суммы уже поступили заявки от работодателей края.
Комментарии
тестирование персонала, покупку средств индивидуальной защиты, антисептиков, термометров, устройств для дезинфекции и прочего оборудования.
у нас тесты за свой счет, маски делать дали из тряпок непонятного произхождения, антисептик? канистра какой то вонючки, термометр китайский всем показывает 32 по цельсию
а отсчитаются на мильон затрат
Зря Вы думаете, что с ФСС на халяву денег урвать можно. кто делал, тот знает, до запятой придираются.