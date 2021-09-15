Алтайским работодателям возместят затраты на борьбу с COVID-19

В Алтайском крае работодателям возместят затраты на антиковидные меры. Подать соответствующее заявление можно в региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) до 1 октября.

Как сообщает мэрия Барнаула, в рамках программы получить финансирование соцстраха можно на тестирование персонала, покупку средств индивидуальной защиты, антисептиков, термометров, устройств для дезинфекции и прочего оборудования. Кроме того, в перечень входят трудоохранные меры: проведение медосмотров, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников.

"Работодатель может выбрать любые предупредительные меры, реализовать их за свой счёт и получить возмещение затрат от Фонда социального страхования. На профилактику профзаболеваний и травматизма допускается направить до 20% от сумм, уплаченных в ФСС страховых взносов. А если работодатель организует санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, указанный объём средств может быть увеличен до 30%", – отметила управляющий Алтайским региональным отделением ФСС Татьяна Петрова.

Она добавила, что в нынешнем году алтайское отделение ФСС планирует направить на программу финансирования предупредительных мер 175 млн рублей. На большую часть суммы уже поступили заявки от работодателей края.