Лавров назвал доказательство того, что США вмешиваются в российские выборы

Глава МИД России Сергей Лавров привёл аргумент в пользу того, что США вмешиваются в выборы в Государственную Думу. Политик упомянул публикацию запрещённого контента зарубежными платформами и отказ его удалять, сообщает РИА Новости.

Как заявил Лавров, доказательства были переданы американскому послу в России Джону Салливану.

"Я не буду подробно перечислять доказательства. Он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить", – отметил глава МИД.

По словам Лаврова, у американского дипломата нет данных о нарушениях российского законодательства со стороны американских граждан. Власти США заявили, что Салливан обсуждал с Лавровым стабилизацию российско-американских отношений.

Напомним, что 14 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал на 35 миллионов Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять контент, запрещённый на территории России.