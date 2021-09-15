Лавров назвал доказательство того, что США вмешиваются в российские выборы

Глава МИД России Сергей Лавров привёл аргумент в пользу того, что США вмешиваются в выборы в Государственную Думу. Политик упомянул публикацию запрещённого контента зарубежными платформами и отказ его удалять, сообщает РИА Новости.
Как заявил Лавров, доказательства были переданы американскому послу в России Джону Салливану.
"Я не буду подробно перечислять доказательства. Он воспринял этот документ как информацию, которую обещал проверить", – отметил глава МИД.
По словам Лаврова, у американского дипломата нет данных о нарушениях российского законодательства со стороны американских граждан. Власти США заявили, что Салливан обсуждал с Лавровым стабилизацию российско-американских отношений.
Напомним, что 14 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал на 35 миллионов Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять контент, запрещённый на территории России.
Комментарии
Доказательств , что в Думу есть выборы, нет.
Какого контента? почему нет информации о данном контенте? как можно принять доказательство при отсутствии указания на предмет доказательства?
А запрещённый контент это инфа о том у кого собственность приобретённая многократно его доход превышает?
А так-же старые предвыборные обещания?
неужели пенсионный возраст американцы повысили?
меня всегда убивают эти заявления в адрес запада от российских чинов, хочется спросить, а какого хрена у тебя там делают дети тогда?
Дочь Лаврова от жены жила много лет сначала в США, потом в Британии.
Дочь Лаврова от любовницы живёт в Британии и сейчас.
Сын Якунина – тоже в Британии.
Дочь Терешковой – в Италии.
Дети Пескова – кто во Франции, кто в Британии.
Сын Мизулиной – в Бельгии.
Мегапатриотизм!
Это уже отработанный материал и его уже, кроме своих соратников, никто не слушает.
Мне до фонаря, о чем думает и говорит этот деятель.
наконец-то! скоро выборы, а еще никто не обвинил США!
Лавров молодец!