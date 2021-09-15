Определились первые победители лотереи среди привившихся от коронавируса россиян

В России определились первые 500 победителей лотереи среди привившихся от коронавируса. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей.

Номера сертификатов-победителей можно узнать на сайте "Бонус за здоровье", – отметили в пресс-службе кабмина.

Напомним, что специальная лотерея проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Каждый привитый гражданин РФ войдёт в Единый регистр вакцинированных, где ему присвоят уникальный номер. А далее компьютерная система, используя алгоритм случайной выборки, сама определит победителей на основании данных этих номеров.

Для получения выигрыша необходимо не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления о выигрыше указать в личном кабинете на ЕПГУ номер своей банковской карты "Мир".