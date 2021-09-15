В Москве мигрант-эксгибиционист разделся в лифте на глазах у школьницы

В одной из московских многоэтажек нелегальный мигрант приставал к девятикласснице. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина зашёл в лифт вместе с девочкой, облапал её, разделся и стал "показывать непристойности". Совершив преступные действия, он спокойно вышел из лифта и скрылся.

Школьница сразу рассказала о случившемся родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. Эксгибиционистом оказался 42-летний мигрант, который нигде не работал и находился на территории Российской Федерации незаконно.

Правоохранители проводят предварительную проверку по данному факту.